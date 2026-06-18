テレ東では7⽉2⽇（⽊）から「夫婦と16歳～狂気の隣⼈～」（毎週⽊曜深夜24時30分～）を放送する。原作は、『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきんによる同名作で、既婚者への⼀⽬惚れから始まる愛と執着の衝撃が「ジャンプルーキー︕」の「連載争奪ランキング」で読者に選ばれた注⽬作だ。新婚夫婦の隣に引っ越してきた “⾃認16歳美少⼥”の61歳おばさんが⼀⽬惚れをきっかけに、既婚者だとわかっていながらも「好きなら奪ってしまえ」とありとあらゆる⾊恋仕掛けをしていく…。そんな愛ゆえに暴⾛する狂気に満ち溢れたロマンティックホラーが幕を開ける。

“妄想”と“現実”が入り混じる恐怖のメインビジュアル解禁！

この度、本作のメインビジュアルが完成いたしました︕紘（⾖原⼀成）との結婚を夢⾒て…、信じて疑わずに花嫁姿で紘に迫る⾃認が16歳美少⼥の美⼦（かたせ梨乃）。ところが⼆⼈の前の鏡に映し出される現実は、絶対に離さないとばかりに既婚者である紘に執着する狂気的な隣⼈・61歳のおばさんと、掴みどころのない恐怖に震える紘の姿。そんな、“妄想”と“現実”が⼊り混じる本作の狂気的世界観を表現したビジュアルに仕上がっている。

“⾃認16歳の美少⼥“で隣⼈の年下イケメンに恋をする61歳おばさん・⽩⽯美⼦役にかたせ梨乃。狂気的な隣⼈に⼀⽬惚れされる⼼優しいイケメン会社員・野村紘役に⾖原⼀成（JO1）が演じることは既報の通りだが、２⼈を取り巻く豪華共演者を解禁！

明るく元気な元キャバ嬢で野村紘の妻・野村冴役に、連続テレビ⼩説「カムカムエヴリバディ」（NHK）や舞台「醉いどれ天使」での繊細な表現⼒が評価される岡⽥結実。61歳⽩⽯美⼦が脳内で⽣み出した”理想の16歳美少⼥の⽩⽯美⼦“を演じるのは、雑誌「non-no」の専属モデルとして活躍する傍ら、ドラマ「熱愛プリンス」（MBS）や映画「Erica-エリカ-」ではヒロインを務めた林芽亜⾥。紘の会社の先輩・河⼝雅志役に初主演映画「蟲」では猟奇的な役を演じ、⾃⾝3度⽬の出演となる連続テレビ⼩説、「⾵、薫る」（NHK）ではクールな役どころを演じている平埜⽣成。紘の会社の同僚・姉崎菜々⼦役に映画「シグナル100」、「ビリーバーズ」に出演し、「世界ふしぎ発⾒︕」（TBS）ではミステリーハンターを務めるなど幅広くマルチに活躍する北村優⾐。そして、夫婦喧嘩でよく家出をする冴を優しく受け⽌める⺟・廣⽊志帆役にドラマ「初恋、ざらり」（テレ東）、映画「推しが武道館いってくれたら死ぬ」など数多くの作品に出演するなど俳優として活躍する傍ら、作家としても活動する⻄⼭繭⼦が決定。作品を彩る楽曲情報は、後⽇解禁する。