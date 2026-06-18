漫才とコントの二刀流日本一を決めるお笑い賞レース「アサヒビール スマドリ ダブルインパクト２０２６ 漫才＆コント二刀流No.1決定戦」。

決勝戦に進むファイナリスト８組がついに決定！１７日夜に開催された「ダブルインパクト２０２６ ファイナリスト発表記者会見」の中で発表された。今回の第二回大会の出場者数は２８９６組。１６日・１７日と２日間にわたり行われた準決勝には２５組が出場。

昨年の王者・ニッポンの社長は、優勝トロフィーとダブルインパクトグッズを手に満面の笑みで登場。ＭＣの陣内智則から優勝後の変化について聞かれると、「ＣＭや、まだ出たことがなかったテレビ番組など、いろんなお仕事をさせていただきました」と報告。中でも辻は、昨年の決勝戦に大好きなゲームシリーズ『龍が如く』グッズを身に付けて出たことがきっかけで、『龍が如く』スタジオ最新作への出演が決定したことを明かすと、今年のファイナリストたちに向けて「いろんなグッズを付けて出たほうがいい。夢が叶うかも」とアドバイスを送った。

今年、見事決勝に駒を進めたのは、ななまがり、蛙亭、ダンビラムーチョ、ＴＣクラクション、今夜も星が綺麗、滝音、ドンデコルテ、ビスケットブラザーズ（エントリー順）。唯一の２年連続ファイナリストとなったななまがりは、森下が「パラレルワールドから来ました、大谷真美子です」とおなじみのボケで挨拶。初瀬も、決勝６位を勝手に「ＴＣクラクション」と決めつけるボケを繰り広げ冒頭からファイナリストたちは大騒ぎ。蛙亭・イワクラは「今年１年ここに賭けてきた」「熱い気持ちをぶつけることができたので、それがここに来られた理由かな」とイキってコメント。逆に中野は「めっちゃうれしいです」「ライバルは全員ですね～」とふんわり語った。

ダンビラムーチョは、「Ｍ－１グランプリ２０２３」「キングオブコント２０２４」に続きトリプルファイナリストに。大原は「日テレが大好きで、優勝したら『速報！歌の大辞テン！！』に出たい」とボケ。原田は、かつて一緒に暮らしていた初瀬と一緒に決勝進出できたことを喜びつつも、当時のケチエピソードを暴露し初瀬を怒らせる。ＴＣクラクションは「ここまでトントン拍子で来ました」と嘯く古家に対して、坂本Ｎｏ．１が「来てないよ！ ２０年やってんだろ！ さすがに夢掴まないと！」と持ち前のハイテンションな大声でツッコミ。

今夜も星が綺麗は、事務所が違うピン芸人同士という異色のコンビ。「Ｒ－１グランプリ２０２５」ファイナリストのヒロ・オクムラは、「絶対８９点以上獲りたい」と、「Ｒ－１」で陣内が付けた点数を引き合いに出して意気込み。“二重衝撃人”と書いた旗を持参した三福エンターテイメントは、「旗の声が聞こえる」と言い出すと、旗の裏側に書かれた言葉「やったぁー」を見せつける手の込んだボケを披露した。

滝音のさすけと秋定は「漫才をすることが多いので、軸足は漫才」「（六本木に）コントの劇場ができたので、コントの機会も増えました」と、漫才・コントどちらにも自信をのぞかせる。「Ｍ－１グランプリ２０２５」準優勝、銀次が「Ｒ－１グランプリ２０２６」準優勝と、勢いに乗るドンデコルテは、「今、僕らが一番じゃないですか」と調子に乗る小橋に対して、銀次が「浮足立ち具合がすごい、人間がダサい！」と説教。さらに銀次は、養成所時代に事務所対抗戦で坂本Ｎｏ．１に負けたことを思い返し、「１８年ぶりに坂本くんに勝ちたい！」と闘志を燃やす。

「キングオブコント２０２２」王者のビスケットブラザーズは、決勝進出を「ケツのおかげ」と感謝。実は、予選で小道具を渡す役をケツが担当したという秘話でほかのファイナリストたちを驚かせた。全組の意気込みを聞いた陣内は「なかなかの猛者が集まったので、（誰が優勝するか）わからない」と期待。辻は「かもめんたるさんや見取り図さんも出ていて、今年はめちゃめちゃレベルが高い。ホンマに今年出なくてよかった」と安堵していた。

記者の質疑応答で「優勝後に期待していることは？」という質問には、「同郷の南原（清隆）さんの番組『ヒルナンデス！』に出たい」（ななまがり・初瀬）、「アヴリル・ラヴィーンに会いたい」（蛙亭・中野）、「巨人ファンなので、“オドーアすぐ帰っちゃう”みたいなコント番組をやりたい」（ダンビラムーチョ・大原）、「優勝トロフィーを持ち歩きたい」（ＴＣクラクション・坂本）、「（モグライダー）芝と一緒に大河ドラマに出たい」（今夜も星が綺麗・三福）、「イチロー選手に会いたい」（滝音・秋定）、「フローリングが痛んでいるのでヒロミさんに直してもらいたい」（ドンデコルテ・銀次）、「ＧＡＣＫＴさんと、カリスマ同士一言もしゃべらないぶらり旅がしたい」（ビスケットブラザーズ・原田）と、ボケあり本気ありのコメントで大盛り上がり。また、今夜も星が綺麗が、「優勝したらコンビを組むのか」「どちらの事務所に所属するのか」というリアルな話になると、煮え切らない２人に対して、最後も初瀬が「言い切りましょう！ 人力舎！」と勝手に結論を出し、スタジオ中が爆笑に包まれていた。

なお、決勝戦は７月２０日（月・祝）よる７時から３時間生放送。ＭＣは昨年に続き、かまいたちと橋本環奈が務める。ファイナリストの命運を握る審査員は後日発表となる。

果たして、ニッポンの社長に続く第二回王者は誰なのか？

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【決勝進出者】８組 ＊５０音順蛙亭／今夜も星が綺麗／滝音／ダンビラムーチョ／TCクラクション／ドンデコルテ／ななまがり／ビスケットブラザーズ