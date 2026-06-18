MLBのオールスター戦前日恒例の本塁打競争をめぐり、ルールが変更されることになったと17日（日本時間18日）、米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が報じた。

本塁打競争は14年までは一定のアウト数（本塁打以外）に達するまでの本数を争ったが、翌15年から持ち時間内での本数で競うようになり、飛距離に応じたボーナスタイムなども導入された。ぶっ通しでフルスイングを強いられ、選手のスイング数が激増。疲労蓄積を避けるため参加を見送る打者も出てきた。

「ジ・アスレチック」によると、来月開催される本塁打競争では参加者8人は従来通りだが「時計」を廃止。1回戦は20スイング、準決勝以降は15スイングが与えられ、各ラウンドとも最後のスイングで本塁打を放つと、アウト（本塁打以外）になるまでスイングを続けることができるという。

1回戦で同点だった場合は飛距離の長い本塁打を放った選手が勝利。準決勝と決勝は、3スイングずつの延長戦で勝敗を決める。「時計」そのものがなくなるため、「打者は必要に応じてスイングを見送り、自分のペースで勝負できるようになる」とジ・アスレチックは指摘する。

ドジャース・大谷翔平は初出場した21年、一番の疲労について「呼吸」を挙げ「インターバル走みたい。ずっと振り続けているので。そういうところで筋肉（の疲労）というより息が上がるという感じ」と語っていた。

同年以降は出場から遠ざかり、昨年6月に「現行のルールではなかなか厳しい」と負担が大きいことを語っていた。今季は開幕から先発投手としてフル回転、さらに6月に入って左膝の炎症もあり出場には慎重な判断が求められるものの、ルール変更となれば、5年ぶりに参加する可能性もありそうだ。

昨季までの本塁打競争のルールは1回戦は3分または40球、ボーナスラウンドとして3分間を終えた後に3アウトするまで打つことができ、ボーナスラウンド中に425フィート（約129・5メートル）以上の本塁打を打てば、3アウトが4アウトに延長される。準決勝、決勝は2分または27球だった。