アメリカの中央銀行にあたるFRB＝連邦準備制度理事会は、ウォーシュ新議長のもと、4会合連続となる政策金利の据え置きを決めました。

FRBは17日、ウォーシュ新議長のもとで初めてとなる金融政策を決める会合を開き、3.75%を上限とする政策金利の据え置きを決めました。

FRBが金利を据え置くのは4会合連続です。

声明文では、「中東紛争に起因する不確実性の高まりにもかかわらず、経済活動は堅調に拡大している」と指摘。また、経済の見通しについては、インフレの長期化を警戒して、年末までに「1回の利上げ」を予測しました。

FRB ウォーシュ新議長

「物価の高止まりはアメリカ国民の重荷だが、必ずしもそれが続くとは限らない」

ウォーシュ氏は「市場との対話」など、5つの分野で新たにタスクフォースを設置するとし、FRBの改革にも意欲を示しています。

アメリカ トランプ大統領

「信じがたい。国を衰退させるだけだ」

今回の決定を受け、トランプ大統領は金利の据え置きについて「問題ない」という認識を示す一方、利上げの予想に関しては「国を衰退させるだけだ」などと批判しました。

これまでトランプ氏はFRBに対して、積極的な利下げへの期待感を示していました。