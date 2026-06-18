アメリカのトランプ大統領とイランのペゼシュキアン大統領は17日、戦闘終結に向けた覚書に正式署名しました。これを受けて東京株式市場も株価が大きく動きました。東京証券取引所から中継です。

正式に覚書に署名されたことで市場には安心感が広がっています。午前の終値は1150円高い7万1052円でした。

日経平均株価は、一時1500円近く値を上げ初の7万1000円台をつけました。

戦闘終結の兆しが見えたことで原油価格が下落し、日経平均株価は、15日（月）から17日（水）までに4000円近く上昇。18日朝は覚書への署名が行われたことで株を買う動きが一段と加速した形です。

背景にあるAIブームは引き続き堅調に推移する見通しで、市場関係者は「過熱感はあるものの、AIブームが続く限りは上昇傾向は変わらないのでは」としています。

一方で、外国為替市場では円安が進んでいます。円相場は1ドル＝160円台後半まで下落しました。

アメリカの中央銀行にあたるFRB＝連邦準備制度理事会は17日、政策金利を据え置くことを決めましたが、年内の見通しについては1回の利上げを行うとの見方が示されました。

これを受け、日米の金利差が今後もなかなか縮まらないとの見方が広がり、ドル買い・円売りの動きが加速しました。