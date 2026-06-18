女子ネーションズリーグ

バレーボール女子のネーションズリーグ第2週フィリピン大会が17日に行われ、日本はセルビアを3-2（20-25、26-24、18-25、32-30、15-7）で撃破した。5得点を挙げた21歳の“変化”が話題となっている。

フルセットの死闘を制し、第1週のカナダ大会から無傷5連勝とした日本。セットカウント1-2と追い込まれた第4セットを長いデュースの末に奪うと、最終第5セットも勢いに乗って制した。

視聴者の視線が集まったのは21歳の北窓絢音だった。サービスエース1本を含む5得点を挙げたプレーだけでなく、髪の色も注目。第1週は黒と金だったが、この日は金の部分がさらに明るくなっており、Xには様々なコメントが寄せられた。

「髪染め直したね 可愛い」

「北窓さんの髪色まじかわいい」

「髪色、マルフォイのママみたい」

「髪色ポニーテールかっこよ〜」

「インナーまたブリーチ入れた？」

「北窓ちゃんのメッシュヘアまじでかっちょええな」

「北窓さんの髪型ナルシッサみたいで好きすぎ」

日本は18日は試合がなく、19日にチェコと対戦する。



（THE ANSWER編集部）