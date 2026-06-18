日本テレビ系情報番組「ZIP！」に登場

サッカー日本代表は20日（日本時間21日）、北中米ワールドカップ（W杯）グループF第2戦のチュニジア戦に臨む。18日の地上波放送では、元日本代表アタッカーが勝敗を予想。スーツで登場した身なりにネット上では熱い視線が注がれた。

注目のチュニジア戦まで3日、朝の情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に登場したのはJ1横浜F・マリノスの宮市亮。快速ドリブラーとして日本代表でも国際Aマッチ5試合に出場した33歳は4-1のスコアで日本勝利と予想した。

「前半は、結構拮抗した戦いにはなってくると思う」としつつ「後半少し間延びして、スペースが空いてくる展開があって、そうなってくると日本に得点チャンスが多く生まれて、60分以降にドドドと、得点が決まるんじゃないか」と語った。W杯5度目の出場となる長友佑都についても「前向きにさせてくれる貴重な存在」と期待を込めた。

ネットではグレーのスーツを着こなした爽やかな出で立ちが話題に。ピッチ上の印象からがらりと一変した姿に、X上では「ビシッとスーツ きまってます」「スーツ着てる宮市亮選手かっこいい」「宮市亮選手の解説自然でわかりやすくいいな」「宮市亮くん、かっこ可愛い」と好評の声が相次いでいた。



（THE ANSWER編集部）