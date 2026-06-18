キスマイ宮田俊哉、TVアニメ「超巡！超条先輩」出演決定 メインキャスト8人一挙解禁
【モデルプレス＝2026/06/18】次にくるマンガ大賞 2年連続受賞（2024年コミックス部門6位／2025年コミックス部門3位）「週刊少年ジャンプ」にて連載していた人気コミック『超巡！超条先輩』（著・沼駿／カンテレ・フジテレビ系毎週火曜よる11時〜“火アニバル!!”枠）が2026年10月期に放送決定。この度、メインビジュアル・メインPV、キャスト情報が一挙解禁された。
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この度解禁となるメインビジュアルでは、主人公・超能力巡査長の超条巡、そのバディである柔道娘の一本木直をはじめ、珍宿に暮らす個性豊かな面々が描かれています。事件と笑いが巻き起こる珍宿・傾奇町で展開される物語が気になるビジュアルとなっている。
第1弾メインPVでは、初解禁となるキャストのセリフに合わせて個性豊かなキャラクター紹介がされている。ハイテンポなセリフの掛け合いは超能力ポリスコメディである本作の面白さの一部を表しており、本編への期待度を高める映像となっている。
メインキャストの小林裕介、碧乃梨心、長縄まりあ、小野大輔、宮田俊哉（Kis-My-Ft2）、金光宣明、中村カンナ、浦和希の出演も解禁された。（modelpress編集部）
超条巡の声を担当いたします！ゲスです！でもカッコいい時もあります！でもやっぱりゲスです！！そんな人間性のメリハリを胸焼けするくらいくっきりつけて演じています！キャスト全員汗を流しながら全力で挑んでるギャグ作品、楽しんでもらえたら嬉しいです！
・超条巡
場末の珍宿西交番に勤務する素行不良な超能力巡査長。ホビーが好きで勤務中によく子供と遊んでいる。サボり魔
直ちゃんは可愛いだけでなく、精神的にも”物理的”にも強い魅力溢れる女の子です。巡の不器用な優しさに気付けるところにも、彼女らしい温かさを感じます。収録では、テンポの良い会話劇が本当に楽しく、置いていかれないようツッコミは特に全力を注ぎました。沢山笑って楽しんで見てください！
・一本木直
柔道が得意で正義感抜群の新米警官。愛嬌抜群・笑顔満点だが、怒らせると投げ技を決めてくる。異名はゴリラ
ローボくんのきゅるきゅるな瞳、小さいお口とかわいいほっぺた、物腰が柔らかく仕事がしっかりできるところなど優秀かと思いきや、人間を見下してるところが大好きです。そんなローボくんの魅力を皆様にお届けできる様に、ときには車に、ときにはUFOキャッチャーに、ときにはファミレスのアレになりながら頑張ります！よろしくお願いします。
・ローボくん
超条を更生させるべく配属された超能力無効のロボ警官。基本は真面目だがキレやすくゴマすり上手。最終的な人類のラスボスになりうる危険因子
笑顔溢れる最高のアフレコ現場。ギャグ漫画はやっぱり楽しい。クールに熱く激重に犬養を演じております。乞うご期待！
・犬養由基
警察庁から派遣されたエリートキャリアで超条の元相棒。超条への愛が激重で、彼のこととなると冷静さを失い暴走する。
恵那院肇を演じさせていただきます。アフレコも笑いを堪えながら、楽しくやらせていただいています。爆笑間違いなしの作品です！「超巡！超条先輩」を楽しみにしていてください！
・恵那院肇
犬養の懐刀を務める寡黙で武闘派のエリート。しかし実態は超条がらみで暴走する犬養のお目付け役に近く、主従が逆転することもしばしば。苦労人
みんな飲んでるぅ〜？僕はシラフだよ〜♪ってことで、どうもホッさんこと保坂千尋役の金光宣明です。ホッさんはなっかなかに自由なおっさんですが、僕も負けじとめちゃくちゃ自由に演じてます！「ホッさん」と「金光」、2人のおっさんの融合を楽しんでくださ〜い！ひっく◆（音符マーク）
・ホッさん
家にも職場にも居場所がない飲んだくれの窓際族。腕っぷしの強い一本木に代わって囚われ役になるヒロイン的存在。妻と娘がいる
尖里リリ役の中村カンナです。リリちゃんは、猫好きおすましギャルで意外な一面も…？？アフレコは皆、お笑いに貪欲な楽しい現場です！どんどん濃いキャラ出てきます。珍宿傾奇町は変な人ばかり。リリちゃんはまともです。ガハガハ笑える所沢山あるので早く観てほしい！私も完成が楽しみです！
・尖里リリ
迷子の愛猫探しを機に西交番へ入り浸るようになった女子高生ギャル。猫と話す時は語尾が「にゃ」に変わる。愛猫家のツンデレJK
令和を生きる皆さんこんにちは！声優の浦和希です。学生時代の青春、沼駿先生の作品に携わる事ができるとは…！とても嬉しいです！今回演じさせていただく伴平助くんは時代に逆行するような強烈な個性を持った中学生。自分の欲望に正直な彼のまっすぐさを表現できるよう、汗をかきながら演じさせていただきました。そんな彼の魂の咆哮を、ぜひアニメでも楽しんでもらえらたら嬉しいです！どうぞ放送を楽しみに！
・伴平助
超条に弟子入り志願した中学生。超能力で己の欲望を満たそうと、凄まじい思春期を爆発させている。エロの探求者
【Not Sponsored 記事】
◆「超巡！超条先輩」宮田俊哉ら、メインキャスト8人一挙解禁
この度解禁となるメインビジュアルでは、主人公・超能力巡査長の超条巡、そのバディである柔道娘の一本木直をはじめ、珍宿に暮らす個性豊かな面々が描かれています。事件と笑いが巻き起こる珍宿・傾奇町で展開される物語が気になるビジュアルとなっている。
第1弾メインPVでは、初解禁となるキャストのセリフに合わせて個性豊かなキャラクター紹介がされている。ハイテンポなセリフの掛け合いは超能力ポリスコメディである本作の面白さの一部を表しており、本編への期待度を高める映像となっている。
メインキャストの小林裕介、碧乃梨心、長縄まりあ、小野大輔、宮田俊哉（Kis-My-Ft2）、金光宣明、中村カンナ、浦和希の出演も解禁された。（modelpress編集部）
◆小林裕介（超条巡役）コメント
超条巡の声を担当いたします！ゲスです！でもカッコいい時もあります！でもやっぱりゲスです！！そんな人間性のメリハリを胸焼けするくらいくっきりつけて演じています！キャスト全員汗を流しながら全力で挑んでるギャグ作品、楽しんでもらえたら嬉しいです！
・超条巡
場末の珍宿西交番に勤務する素行不良な超能力巡査長。ホビーが好きで勤務中によく子供と遊んでいる。サボり魔
◆碧乃梨心（一本木直役）コメント
直ちゃんは可愛いだけでなく、精神的にも”物理的”にも強い魅力溢れる女の子です。巡の不器用な優しさに気付けるところにも、彼女らしい温かさを感じます。収録では、テンポの良い会話劇が本当に楽しく、置いていかれないようツッコミは特に全力を注ぎました。沢山笑って楽しんで見てください！
・一本木直
柔道が得意で正義感抜群の新米警官。愛嬌抜群・笑顔満点だが、怒らせると投げ技を決めてくる。異名はゴリラ
◆長縄まりあ（ローボくん役）コメント
ローボくんのきゅるきゅるな瞳、小さいお口とかわいいほっぺた、物腰が柔らかく仕事がしっかりできるところなど優秀かと思いきや、人間を見下してるところが大好きです。そんなローボくんの魅力を皆様にお届けできる様に、ときには車に、ときにはUFOキャッチャーに、ときにはファミレスのアレになりながら頑張ります！よろしくお願いします。
・ローボくん
超条を更生させるべく配属された超能力無効のロボ警官。基本は真面目だがキレやすくゴマすり上手。最終的な人類のラスボスになりうる危険因子
◆小野大輔（犬養由基役）コメント
笑顔溢れる最高のアフレコ現場。ギャグ漫画はやっぱり楽しい。クールに熱く激重に犬養を演じております。乞うご期待！
・犬養由基
警察庁から派遣されたエリートキャリアで超条の元相棒。超条への愛が激重で、彼のこととなると冷静さを失い暴走する。
◆宮田俊哉（恵那院肇役）コメント
恵那院肇を演じさせていただきます。アフレコも笑いを堪えながら、楽しくやらせていただいています。爆笑間違いなしの作品です！「超巡！超条先輩」を楽しみにしていてください！
・恵那院肇
犬養の懐刀を務める寡黙で武闘派のエリート。しかし実態は超条がらみで暴走する犬養のお目付け役に近く、主従が逆転することもしばしば。苦労人
◆金光宣明（ホッさん役）コメント
みんな飲んでるぅ〜？僕はシラフだよ〜♪ってことで、どうもホッさんこと保坂千尋役の金光宣明です。ホッさんはなっかなかに自由なおっさんですが、僕も負けじとめちゃくちゃ自由に演じてます！「ホッさん」と「金光」、2人のおっさんの融合を楽しんでくださ〜い！ひっく◆（音符マーク）
・ホッさん
家にも職場にも居場所がない飲んだくれの窓際族。腕っぷしの強い一本木に代わって囚われ役になるヒロイン的存在。妻と娘がいる
◆中村カンナ（尖里リリ役）コメント
尖里リリ役の中村カンナです。リリちゃんは、猫好きおすましギャルで意外な一面も…？？アフレコは皆、お笑いに貪欲な楽しい現場です！どんどん濃いキャラ出てきます。珍宿傾奇町は変な人ばかり。リリちゃんはまともです。ガハガハ笑える所沢山あるので早く観てほしい！私も完成が楽しみです！
・尖里リリ
迷子の愛猫探しを機に西交番へ入り浸るようになった女子高生ギャル。猫と話す時は語尾が「にゃ」に変わる。愛猫家のツンデレJK
◆浦和希（伴平助役）コメント
令和を生きる皆さんこんにちは！声優の浦和希です。学生時代の青春、沼駿先生の作品に携わる事ができるとは…！とても嬉しいです！今回演じさせていただく伴平助くんは時代に逆行するような強烈な個性を持った中学生。自分の欲望に正直な彼のまっすぐさを表現できるよう、汗をかきながら演じさせていただきました。そんな彼の魂の咆哮を、ぜひアニメでも楽しんでもらえらたら嬉しいです！どうぞ放送を楽しみに！
・伴平助
超条に弟子入り志願した中学生。超能力で己の欲望を満たそうと、凄まじい思春期を爆発させている。エロの探求者
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