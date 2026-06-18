M!LK曽野舜太、取得を目指している難関国家資格明かす「オフの日は12〜13時間ずっと勉強」
【モデルプレス＝2026/06/18】5人組ダンスボーカルグループ・M!LK（ミルク）の曽野舜太が、6月16日放送の日本テレビ系「クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？賞金1000万円SP」（よる7時〜）に出演。取得を目指している国家資格を明かした。
【写真】M!LK頭脳担当メンバー、“賞金1000万円獲得”クイズ番組で知性発揮
全問正解で賞金1000万円スペシャルとして放送された今回、曽野は元フィギュアスケーターの高橋成美とペアを組み「小学5年生クイズ」に挑戦した。
第2問では、理科の天気図記号に関する問題が出題。曽野は「これはバッチリわかりますね」と自信をのぞかせ「気象予報士を目指してるんで」と告白した。MCの劇団ひとりから「めちゃくちゃ難しいんでしょ？」と聞かれると「難しいですね。合格率が4〜5％で。なかなか合格しない試験って言われてるんですけど、必死に勉強してます」と話し、8月に実施される国家試験の受験を予定していることを明かした。
さらに、曽野は「本当にオフの日を見つけては勉強してみたいな。なので今はオフの日は12〜13時間ずっと勉強してます」と猛勉強中であることを告白。問題にも見事正解し、その後全問正解を達成して賞金1000万円を獲得した。
学習院大学卒業の曽野は、M!LKの“頭脳担当”としても知られる。番組では、実用英語技能検定準1級、日本漢字能力検定2級、世界遺産検定2級を取得していることも紹介されていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆曽野舜太、取得を目指している国家資格
全問正解で賞金1000万円スペシャルとして放送された今回、曽野は元フィギュアスケーターの高橋成美とペアを組み「小学5年生クイズ」に挑戦した。
さらに、曽野は「本当にオフの日を見つけては勉強してみたいな。なので今はオフの日は12〜13時間ずっと勉強してます」と猛勉強中であることを告白。問題にも見事正解し、その後全問正解を達成して賞金1000万円を獲得した。
◆曽野舜太、検定資格も多数取得
学習院大学卒業の曽野は、M!LKの“頭脳担当”としても知られる。番組では、実用英語技能検定準1級、日本漢字能力検定2級、世界遺産検定2級を取得していることも紹介されていた。（modelpress編集部）
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