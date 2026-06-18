キンプリ永瀬廉、“風呂と晩飯とか以外は全部”オフ丸1日使うほどハマっているもの告白「俺からしたらありえない行動をしちゃうぐらい」
【モデルプレス＝2026/06/18】King ＆ Princeの永瀬廉が6月17日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。オフを丸1日使うほどハマっているものを明かした。
【写真】キンプリ永瀬「スーツはDior」結婚式参列ショット
「念の為に作品名は伏せさせていただくんですけど、あるアニメにちょっとハマりすぎまして…」と切り出した永瀬は「この前オフがありまして、1日で40話近く観ましたね」と口にし、「風呂と晩飯とか以外は全部観てました、そのアニメを。巨人が出てくるアニメなんですけど…。（企画の）タイトルが進撃なんですけど」と作品名を匂わせて笑いを誘った。
そして、「その作品有名だったじゃないですか？本当に通ってきてなかったんですよ。でも噂をずっと聞いてたから観てみようかなと思って観てみたらおもろすぎて…」と朝10時頃から深夜0時過ぎまで見ていたことを告白。「そのアニメって落ち着くことがないの。ずっと怒ってます。そういうことしてたら疲れましたね。熱いシーンになるとこっちまで動いてる気分になって暑くなってくるから途中冷房入れたりとかして観て…」と作品に入り込んでいたことを明かし、「いつもダイニングテーブルでUberとか食べるんですけど、観たすぎてテレビ台の机で食べるっていう俺からしたらありえない行動をしちゃうぐらいハマっていて…」と熱中ぶりを語った。（modelpress編集部）
情報：文化放送
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◆永瀬廉、ハマっているアニメを明かす
「念の為に作品名は伏せさせていただくんですけど、あるアニメにちょっとハマりすぎまして…」と切り出した永瀬は「この前オフがありまして、1日で40話近く観ましたね」と口にし、「風呂と晩飯とか以外は全部観てました、そのアニメを。巨人が出てくるアニメなんですけど…。（企画の）タイトルが進撃なんですけど」と作品名を匂わせて笑いを誘った。
◆永瀬廉、オフの日に1日中アニメ鑑賞「俺からしたらありえない行動をしちゃうぐらいハマって」
そして、「その作品有名だったじゃないですか？本当に通ってきてなかったんですよ。でも噂をずっと聞いてたから観てみようかなと思って観てみたらおもろすぎて…」と朝10時頃から深夜0時過ぎまで見ていたことを告白。「そのアニメって落ち着くことがないの。ずっと怒ってます。そういうことしてたら疲れましたね。熱いシーンになるとこっちまで動いてる気分になって暑くなってくるから途中冷房入れたりとかして観て…」と作品に入り込んでいたことを明かし、「いつもダイニングテーブルでUberとか食べるんですけど、観たすぎてテレビ台の机で食べるっていう俺からしたらありえない行動をしちゃうぐらいハマっていて…」と熱中ぶりを語った。（modelpress編集部）
情報：文化放送
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