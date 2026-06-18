Snow Man深澤辰哉「初めて言うんですけど…」自身の名前の最終候補明かす「名残感じる」「どっちも似合う」と反響
【モデルプレス＝2026/06/18】Snow Manの深澤辰哉が18日、フジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜あさ9時〜）に生出演。自身の名前候補を明かした。
【写真】スノ深澤、同じ名前になる予定だった大物イケメン
この日、同番組にはAぇ! groupがVTR出演。深澤に向けて、名前の由来を質問する場面があった。これを受け、深澤は「諸説あるらしいんですけど」と切り出し、自身の誕生日がこどもの日の5月5日であることを口に。そして「鯉のぼりは龍になるみたいないわれがあって、それで『辰』ってついて」と語った。また「僕、これ初めて言うんですけど『拓哉』になるはずだったっぽいんですよ」と告白。共演者から「木村拓哉さんと同じだ」との声が上がると、深澤は「お母ちゃんが木村さんのことをすごく好きで。でも、生まれたのが5月5日だったので」と明かしていた。
この放送を受け、視聴者からは「名残感じる」「どっちも似合う」「びっくり」「知らなかった」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】スノ深澤、同じ名前になる予定だった大物イケメン
◆深澤辰哉、名前候補明かす
この日、同番組にはAぇ! groupがVTR出演。深澤に向けて、名前の由来を質問する場面があった。これを受け、深澤は「諸説あるらしいんですけど」と切り出し、自身の誕生日がこどもの日の5月5日であることを口に。そして「鯉のぼりは龍になるみたいないわれがあって、それで『辰』ってついて」と語った。また「僕、これ初めて言うんですけど『拓哉』になるはずだったっぽいんですよ」と告白。共演者から「木村拓哉さんと同じだ」との声が上がると、深澤は「お母ちゃんが木村さんのことをすごく好きで。でも、生まれたのが5月5日だったので」と明かしていた。
◆深澤辰哉の名前候補に驚きの声
この放送を受け、視聴者からは「名残感じる」「どっちも似合う」「びっくり」「知らなかった」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】