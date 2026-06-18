キュートな縞模様が刻まれたシルバーの被毛と、淡く透き通ったブルーの瞳を持つ保護猫『ぽんすけ』くん。彼の一日は、ママさんを起こすことからはじまります。

ぽんすけくんの日常を捉えた動画は、2万再生を突破するとともに、「ぽんちゃんは忙しいですね」「可愛いが詰まっていますね」との声が寄せられています。



【動画：朝、ママを起こしにくるネコ→お姉ちゃんにあいさつをして…ずっと見ていたくなる『尊い光景』】

保護猫ボーイ・ぽんすけくんの“想像以上に忙しい毎日”とは

ウェルシュコーギーの女の子『はなちゃん』と、猫の『ぽんすけ』くん（愛称・ぽんちゃん）の日常が好評の人気YouTubeチャンネル『コギチューブ【犬と猫のゆるい生活】』に投稿されたのは、ぽんすけくんの大忙しな毎日を記録した動画です。

ぽんすけくんは元野良猫の男の子。2022年夏に飼い主さんご一家と出会い、保護を経て家族に迎えられました。おっとり屋さんな彼も、なかなか慌ただしい毎日を送っているそうで、動画冒頭には、ゴロゴロ音とスリスリでママさんを起こす彼の姿がありました。

追いかけっこよりも娘さんが大好き

朝食後は娘さんへの朝の挨拶を日課としている様子のぽんすけくん。先住犬・はなちゃんとの追いかけっこもルーティンのひとつのようで、飼い主さん宅では、はなちゃんに追いかけられる彼の姿が頻繁に見られるとのこと。普段は温厚な彼も、この日ははなちゃんへの“反撃”を決意したらしく……。

次のシーンには、姿勢を低くし、はなちゃんを見つめるぽんすけくんの姿が。そばに娘さんが立っていることに気づいたのはそのときで、彼は即座に“奇襲”を中断し、娘さんのもとへ。遊びよりも大好きなお姉ちゃんとのスキンシップを優先する、甘えん坊な一幕が捉えられていました。

お家の警備は、ぽんすけくんにお任せ！

ぽんすけくんが落ち着きをなくしたのは、窓辺で過ごすさなかのこと。ご近所の飼い猫さんをお庭の中に発見したことをきっかけに、そわそわとお部屋を歩き回ったといいます。“侵入者発見”によりますます警備に力が入った彼は、飼い猫さんが去ったあとも、しばらく窓から離れなかったのだとか。

日没後、ぽんすけくんに再びの変化が。彼はここでも窓の向こうを警戒する素振りを見せたといいます。ぽんすけくんと共にお庭を確認したというママさんでしたが、とくに異変は見当たらず。その後、ママさんは閉ざした窓をクッションで塞ぎ、彼が心穏やかに過ごせる空間を作ったとのことです。

動画終盤には、お茶目なポーズを披露するぽんすけくんの姿のほか、お散歩に出発するはなちゃんを玄関にてお見送りするシーンも。はなちゃんにハーネスを装着するパパさんの手にじゃれつくなど、遊び心あふれる一面が捉えられていました。ぽんすけくんの日常は、多くの視聴者を魅了しました。

ご家族へのご挨拶に、先住犬・はなちゃんとの追いかけっこ、ニャルソック業務など、ぽんすけくんの毎日を記録した動画には、「こんなに忙しいのに猫祭り(不定期開催)でファンサも欠かさないエリート猫ぽんちゃん…ありがとうございます！！」「ぽんちゃん、朝から忙しいんだね。決め顔がとってもかっこいい。はなちゃんと連携してニャルソックがんばってね」といった感想が相次いでいます。

人気YouTubeチャンネル『コギチューブ【犬と猫のゆるい生活】』では、ぽんすけくんの保護に至った経緯や、はなちゃんとの初対面時の様子を記録した動画はもちろん、ぽんすけくん・はなちゃんによるキュートな日々が公開されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「コギチューブ【犬と猫のゆるい生活】」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。