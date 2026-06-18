ウズベキスタンDFフサノフがカメラマンと激突

北中米ワールドカップは現地時間6月17日、グループK第1節でウズベキスタン代表とコロンビア代表が対戦。

前半途中に選手とカメラマンが激突するアクシデントが発生した。試合は3-1でコロンビアが勝利した。

アクシデントが起きたのは、前半34分だった。ピッチ中央で相手のパスをカットしたルイス・ディアスが左サイドの広大なスペースにボールを出して一気に加速。敵陣に切り込んでチャンスをつくろうとしたなか、カバーに入ったDFアブドゥコディル・フサノフがタックルで止めにかかった。

フサノフにアフター気味にタックルされたルイス・ディアスはバランスを崩して倒れたが、フサノフも勢いそのままにタッチラインの横で試合を撮影していた中継カメラマンと激突。ルイス・ディアスとフサノフは、すぐに立ち上がり、ピッチに戻ってプレーを再開したが、スタジアムは一時騒然となった。

フサノフにはイエローカードが提示されたが、トップスピードのクサノフと激突したカメラマンは、しばらくの間立ち上がることができず、スタッフからの処置を受けた。中継カメラマンがまさかのアクシデントに見舞われる形となった。（FOOTBALL ZONE編集部）