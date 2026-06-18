父の日ギフト専門メディア「父の日.jp」がこのほど、全国の男女2613人に対して「お父さんになってほしい芸能人・有名人」についてのアンケートを実施。その結果を発表した。



【調査結果】父親になってほしい有名人ランキング 6位以下も納得！

5位には米大リーグ・ドジャースの大谷翔平がランクイン。世界で活躍するスーパースターでありながら、人柄の良さと圧倒的な実績を兼ね備えた姿が「子どもに見せたい理想の背中」として評価されていた。



4位には明石家さんまが選ばれた。明るく前向きで、家族を楽しい雰囲気で包み込んでくれそうなユーモアあふれる父親像として支持されていた。中でも世代別に分けたランキングでは、10代から最も多く票を集めていた。



3位は木村拓哉が選出。トップスターでありながら、娘でタレントのCocomiとKōki,のフランクな関わり方が多く評価された。特に若い世代から「こんなお父さんだったら自慢できる」という憧れの声が集まった。



2位には舘ひろしがランクイン。ダンディで威厳がありながら、包容力も感じさせる存在として多くの世代から支持を集めた。「何があっても家族を守ってくれそう」という意見が多かった。



栄えある第1位には、所ジョージが選ばれた。趣味や遊びを全力で楽しみながら、家族との時間も大切にする「人生を楽しむ父親」の代表格として評価。家族を大切にしながらも、周囲に安心感を与える心強さや、ユーモアや余裕がある点が多く理由として挙げられた。



（よろず～ニュース調査班）