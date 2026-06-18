今日18日(木)の中国地方は、天気の急変に注意が必要です。急な雨や落雷、激しい雨にご注意ください。また、今週末は梅雨前線が本州付近へ北上し、中国地方は大雨になる所もある見込みです。大雨災害への備えを、見直しておきましょう。

今日18日(木)急な強い雨や落雷、突風など、天気の急変に注意

今日18日(木)は、中国地方の上空に寒気が流れ込み、気温の上がる午後は大気の状態が不安定になる見込みです。中国山地沿いを中心に雨や雷雨になり、局地的に激しい雨が降るでしょう。天気の急変にご注意ください。

また、川の上流で大雨になると、雨が降っていない下流で急に増水する可能性があります。雨雲レーダーで上流部の様子も確認するなどなさってください。

今週末 梅雨前線が本州付近へ北上 中国地方は梅雨本番へ

南西諸島付近にのびることが多かった梅雨前線は、本州付近へ北上し、今週末からは西日本や東日本で曇りや雨の日が多くなるでしょう。20日(土)は西日本付近にのびる梅雨前線上を低気圧が進み、暖かく湿った空気の流れ込みが強まる見込みです。

中国地方は、明日19日(金)は西から雨になり、20日(土)は広い範囲で雨が降り、大雨になるところもあるでしょう。

20日(土)24時間雨量は100ミリを超えるところも

20日(土)は前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気の流れ込みが強まり、大気の状態が不安定となるでしょう。中国地方は全般に雨が降り、局地的に雷を伴い激しく降る見込みです。低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水にご注意ください。

なお、18日(木)11時現在、山口県は警報級の大雨になる可能性が「中」レベルとなっています(早期注意情報)。

20日(土)の24時間雨量は中国地方の西部や中国山地沿いで50〜100ミリで、100ミリを超えるところもある見込みです。

21日(日)は大雨のピークは越えますが、日本海側を中心に雨が降ったりやんだりでしょう。地盤が緩んでいる可能性があるため土砂災害に注意し、増水した川には近づかないようにしてください。

梅雨本番でムシムシ ジメジメ増す 大雨災害への備えは万全に

22日(月)から23日(火)は梅雨前線の活動が弱まるため、中国地方は雲が多いながらも多少晴れ間もあるでしょう。ただ、24日(水)からは前線や低気圧の影響で雨が降る見込みです。

今週末からは更に湿気が多くなり、ムシムシ、ジメジメと、不快な暑さとなりそうです。夜間も気温が下がりにくく、寝苦しくなるでしょう。とくに風通しの悪い場所では汗が渇きにくく、気温がそれほど高くなくても熱中症に注意が必要です。室内の温度や湿度を調節し、こまめに水分をとるなど、熱中症対策を万全に行ってください。食品も傷みやすくなるため、注意してください。



また、大雨に備えて、ハザードマップで危険な箇所を確認したり、避難経路や避難場所を確認しておきましょう。非常時の食料や水分、持ち出し用品も準備しておいてください。