テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）は１８日、サッカー北中米Ｗ杯について報じた。

初戦でオランダと引き分けた日本代表（ＦＩＦＡランク１８位）は１次リーグ第２戦で２０日（日本時間２１日）にチュニジア（同４５位）と対戦する。

番組ではチュニジアが初戦のスウェーデン戦に１―５で大敗後、ラムシ前監督を解任し、ルナール監督に電撃交代したことを紹介した。

コメンテーターを務める慶大教授の中室牧子氏は「実はスポーツ経済学では監督が代わるということが試合の結果に影響を及ぼすかとうことがもう２０年ぐらい研究されていて、最近出された２４本の研究をまとめたレビューがありまして、それによりますと短期的には監督を代えたことで効果があるという研究が多いんです」と専門的知見からコメント。

「しかし、監督を代えたことの本質的、因果的な効果ではなく単なる平均への回帰ではないかということなんです。平均への回帰というのは、例えば今のチュニジアのような極端な不振が続いていると監督を代えなかったとしても次の試合で勝ったかもしれませんよね。そういうのを統計的に平均への回帰というふうに言います」と説明した。

そして「そういうことを私たちはよく目にするので、監督を代えたら勝てるんじゃないかと思ってしまうんですけど、実はそれは監督の効果じゃないということなので、研究の結論としては監督を代えれば勝てるという一般論はあまり科学的には指示されないという結果になっているんです。なので私たちは心を落ち着けて次の試合を待つということなんじゃないかなと思います」と語った。

これに同局の菅原知弘アナウンサーは「関係ないということですね！」と笑顔を見せていた。