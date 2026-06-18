◆米大リーグ レッドソックス０―３ブルージェイズ（１７日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は１７日（日本時間１８日）、本拠地・ブルージェイズ戦に「６番・指名打者」でスタメン出場し、第２打席に打球が一塁走者に当たって安打を記録し、ラッキーな４試合連続安打としたが、５回２死満塁の第３打席で、代打イートンを出されて途中交代。２打数１安打で打率は２割４分８厘となった。ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）は４打数無安打２三振で、２試合連続無安打。打率は２割３分となった。

２点差を追う５回２死満塁。３万５８１７人のファンが固唾を飲んで見守る大チャンスで、吉田はまさかの代打を送られた。ネクストバッターズサークルで準備していた吉田は、代打イートンとロータッチを交わし、ベンチに戻った。マウンドは３番手左腕フルーハティ。トレーシー暫定監督は「ヒットが出ればというところ。相手左腕は左打者から多くの三振を獲っているので」と説明したが、代打イートンは今月８日にマイナーから昇格し、１０日のレイズ戦で１打席（無安打）打席に立っただけの右打者。一ゴロに倒れ、得点機を逸すると、客席からはブーイングが起きた。

ブルージェイズの岡本は「３番・三塁」でスタメン入り。日本のメジャーファンも注目する「侍対決第２ラウンド」だったが、試合開始から１時間半も経たずして、出番が終わった吉田。「今年はそういう感じですから仕方ない。しっかり結果を出し続けるしかないと思います」と、厳しい表情で現実を受け止めた。外野陣、ＤＨで若手が台頭。５年総額９０００万ドル（約１２３億円＝契約時のレート）の大型契約をまだ１年残しながら、置かれた状況は益々厳しいものとなっている。

チームは７四球を選び、７安打しながら決め手を欠いて今季４度目の完封負け。借金は今季最大「１３」に。本拠地は１２勝１４敗、シリーズ負け越しは９度目だ。

「また新しい日が始まるので、気持ちを切り替えてやっていきます」と同カード最終戦を残して前を向いた吉田。前日の初戦は、吉田が５打席１安打、岡本は四球で出塁し、得点を記録するなど、痛み分けの結果となった。第２戦は、吉田が２打数１安打も、満塁機で代打を送られ、岡本は４打席無安打と沈黙。最終第３戦では火花散る対決が期待される。