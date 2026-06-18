アイドルグループ・SixTONESの田中樹とKEY TO LIT猪狩蒼弥が“3対3ラグビー”に参加するも、2人揃って失格。関口メンディーを残して退場することになった。

【映像】猪狩と田中、痛恨の失格シーン

6月15日、テレビ朝日系バラエティー番組『くりぃむナンタラ』が放送された。この日はMCを務めるくりぃむしちゅー・有田哲平、上田晋也のほか、ゲストとして田中樹（SixTONES）、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、関口メンディー、中谷（マユリカ） 赤木裕（たくろう）が登場した。

番組では、ミニスカートを穿いたゲストらが芸人チームとアイドルチームに分かれて様々な競技で対戦、パンチラしたら即失格という名物企画「ミニスカート陸上2026」の後半戦を開催。前半戦では、田中とメンディーの活躍もありアイドルチームが大幅リードしていた。

迎えた最終競技は、“3対3ラグビー”。攻撃側が相手チームに止められることなくトライを決めれば成功というルールで、前にパスを出したり、倒れてもボールを離さないなどの反則をしたら失格、サイドラインの外に押し出された場合も失格となる。また、勝ち目のない芸人チームのため「この競技に勝ったほうが勝利」という特別ルールも設定された。

1戦目は、芸人チームがトライを決めるも、上田が序盤で痛恨のパンチラをしていたことが判明し、アイドルチームが勝利した。

迎えた2戦目は、アイドルチームが攻撃側に回るが、開始早々芸人チームによる執拗なプレスに焦った猪狩が前方向にパスを出してしまい失格に。

猪狩の退場により2人になったアイドルチームに対し、芸人チームは容赦なくプレッシャーを与える。サイドライン際に追い込まれた田中が突破を試みたところを、上田に押し出されて失格になった。

しかし、最後はフィールドに1人残されたメンディーが圧倒的なフィジカルで上田チームの3人のタックルに対抗。つかみかかる3人を引き倒して突き進み、腰にしがみつく上田を引きずったまま赤いマットに豪快に倒れ込んでトライを決めた。

有田が「1対3でトライを決めました」とレポートすると、猪狩は「俺ら、いらなかった！」「俺、マジ、樹くん情けないっすよ！俺何の役にも立ってない」と嘆き、一同は大爆笑。

その後、スロー映像でパンチラ検証を行うと、背を向けて守備をする中谷がスタート直後からパンチラしていたことが判明。対してメンディーは最後までパンチラすることなくアイドルチームの勝利が確定した。

最初から最後までアイドルチームの完勝となったことについて、上田は「俺は、メンディーに負けたというより中谷にけた」と悔しさを滲ませ、有田も「今日は2人のバケモノが出てきましたね。新・旧の」と感嘆したように話し一同大爆笑となった。

（くりぃむナンタラ）