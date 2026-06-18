『ごみ清掃芸人』としても活動する、お笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが6月18日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。

【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】スライムの捨て方「少量だったら、生ごみと同じ扱いで可燃ごみで大丈夫ですが、作り過ぎたら、水分を抜いてくれると嬉しいです」 【マシンガンズ滝沢】





滝沢さんは夏休みを前に「夏休み、お子さんがスライムを作ることもあると思います。」と投稿。スライムの捨て方について、ゼリー状のスライムと手にした塩の画像を添えて「捨てる前に塩をかけると水分が抜けます。」「少量だったら、生ごみと同じ扱いで可燃ごみで大丈夫ですが、作り過ぎたら、水分を抜いてくれると嬉しいです。」と呼びかけました。









その理由として「水分が多く焼却炉で完全には燃えないからです。」と説明し、塩をかけて水分を減らしたスライムの画像を紹介しました。







滝沢さんは、日々SNSを通じ「ごみトリビア」を投稿し、啓発活動に努めています。









※ごみの分別方法や回収ルールは自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の指示をご確認ください。



【担当：芸能情報ステーション】