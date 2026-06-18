円谷プロ、文春報道に声明「独自の解釈や事実誤認も含まれております」
円谷プロダクションは18日、公式サイトにプレスリリースを掲載。一部報道への声明を掲載した。
【写真】最新作『ウルトラマンテオ』に登場するプチ怪獣 プッチー
プレスリリースは『一部報道に関する当社の見解について』という内容。「現在、一部メディアにおいて、当社に関する報道がなされておりますが、これらは当社の公式発表に基づくものではなく、独自の解釈や事実誤認も含まれております。なお、本件に関する個別の取材や質問状に対しましては、一貫して回答を差し控えさせていただいております」と説明。
「当社は法令遵守を事業運営の基本方針としており、すべての従業員が安心できる適切な労務環境の維持、および健全な組織運営の徹底に日々取り組んでおります」と伝えると「ファンの皆様、お取引先様、ならびに関係各位におかれましては、多大なるご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げますとともに、今後とも変わらぬご愛顧とご支援を賜りますよう、謹んでお願い申し上げます」と結んでいた。
文春オンラインが『【全社員の4分の1近くがいなくなり…】「ウルトラマン」シリーズの円谷プロで退職者が続出していた』という記事を17日に配信していた。
【写真】最新作『ウルトラマンテオ』に登場するプチ怪獣 プッチー
プレスリリースは『一部報道に関する当社の見解について』という内容。「現在、一部メディアにおいて、当社に関する報道がなされておりますが、これらは当社の公式発表に基づくものではなく、独自の解釈や事実誤認も含まれております。なお、本件に関する個別の取材や質問状に対しましては、一貫して回答を差し控えさせていただいております」と説明。
文春オンラインが『【全社員の4分の1近くがいなくなり…】「ウルトラマン」シリーズの円谷プロで退職者が続出していた』という記事を17日に配信していた。