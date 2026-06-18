【ダラス（米テキサス州）＝星聡】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１７日（日本時間１８日）、１次リーグが行われ、Ｋ組はポルトガル（世界ランキング５位）とコンゴ民主共和国（同４６位）が引き分けた。

Ｌ組はイングランド（同４位）が前回大会３位のクロアチア（同１１位）に勝ち、ガーナ（同７３位）は試合終了間際の得点でパナマ（同３４位）に競り勝った。（世界ランキングは１１日時点）

イングランド４―２クロアチア

優勝候補の一角、イングランドが地力を発揮した。２―２で前半を折り返すと、後半開始早々にベリンガムが決めて勝ち越し。終了間際には途中出場のラッシュフォードが追加点を挙げた。クロアチアは前半、２度追いつく粘りを見せたが、後半はイングランドの堅守に阻まれた。

ケーン、ベリンガムらゴールラッシュ

前回３位、前々回準優勝の好敵手が、眠っていた能力を引き出したのかもしれない。６０年ぶりの頂点を狙うイングランドが、後半覚醒。粘るクロアチアを振り切り、好発進した。

１０分頃、いきなり得たＰＫのチャンス。主将のケーンが一度は止められたものの、ＧＫがゴールラインを踏んでおらずやり直しとなり、２回目は決めて先制した。３６分に追いつかれ、すぐにケーンのゴールでリードを奪ったが、前半終了間際にまた追いつかれた。

強豪同士の白熱する攻防。だが躍動するクロアチアの選手たちに対し、イングランドは局面の打開を狙うダイナミックなプレーが欠けていた。「監督から『もっと自分たちを解き放て』と言われた」とゴードン。後半開始直後の４７分、自陣からのパスにベリンガムが抜け出した。力強いドリブルで持ち込むと、そのままゴールにねじ込み勝ち越し。終了間際にはラッシュフォードがだめ押しした。

世界一の人気と強度を誇るイングランド・プレミアリーグ。そこでもまれたタレントがそろう代表だが、長く主要タイトルをつかめずにいる。２年前の欧州選手権も決勝で敗れ、招かれたのはドイツ出身のトゥヘル監督。チェルシーを欧州チャンピオンズリーグ制覇に導くなど実績十分の戦術家は、ケーン、ベリンガム、ライスら名手たちの個性を組み合わせる術（すべ）を施し、このＷ杯に乗り込んできた。

試合後、ライスは「カギはエネルギーだった」とうなずいた。難しい初戦で、エンジンに火をつけたサッカーの母国。手応え十分の船出だ。（星聡）

イングランド・トゥヘル監督「ハーフタイムにはもっと積極的に勇気を持って、自分たちらしくプレーしようと鼓舞した。そして多くのチャンスを作り出し、ゴールも決めた」