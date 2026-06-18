【FIFAワールドカップ2026】ガーナ代表 1ー0 パナマ代表（日本時間6月18日／トロント・スタジアム）

【映像】衝撃カウンター→劇的決勝弾（実際の様子）

試合終了間際にダイナミックなカウンターから劇的な決勝点が生まれた。約60mを駆け上がったボランチの飛び出しに、ファンがドン引きしている。

日本時間6月18日にFIFAワールドカップ2026のグループLの第1節が行われ、ガーナがパナマと対戦。一進一退の攻防が続く中で、スコアレスで後半アディショナルタイムに突入したが、“ブラック・スターズ”が土壇場で試合を動かす。

ガーナのMFカレブ・イレンキーが自陣中央で、左サイドからのパスを引き取る。相手選手を身体をぶつけながらキープし、MFアントワーヌ・セメンヨにボールを繋げると、カウンターが発動した。ボールはセメンヨから、左サイドのスペースに抜け出すブランドン・トーマス・アサンテへ。背番号10が深い位置まで突破してグラウンダーのクロス。ボックス内まで走り込んだイレンキーがファーサイドで押し込み、ガーナに決勝点が生まれた。

ガーナがイレンキーを中心に歓喜の輪を作る中、実況・ラルフ鈴木氏は「ボランチの3番、イレンキーがよく詰めていました」とコメント。解説・安永聡太郎氏は「セメンヨがしっかりとニアに走ることで、中央に入ってきたボランチのイレンキーがフリー。見事だと思います」と称賛した。

20歳のイレンキーは育成出身の“逸材”

ファンもSNS上で「イレンキはゴールも凄かったけど、フルであそこまで走り続けられるスタミナとボール奪取の嗅覚に感心した」「人気銘柄だからステップアップは間違いないよね」「さすがイレンキ最後冷静すぎだろ！」「イレンキ、良かったなぁ」「職場で声出てしもた」「イレンキ自分で運んで最後まで行きやがった、すげぇや」「さすがガーナサッカー界の黄金ルート乗った選手や！」「今大会で価値爆上げしそうやね」「スターへの一歩目」「イレンキが奪ってイレンキが決めたー！」と興奮気味にコメントしている。

チームを救う価値のある先制ゴールを決めた20歳のイレンキーは、ガーナの育成機関出身。ユース年代から世界最高峰の育成機関として知られる「Right to Dream」で研鑽を積み、早くから欧州のスカウト陣の注目を集める逸材として知られてきた。現在はデンマークのFCノアシェランに所属している。同機関は、これまでにマンチェスターシティをはじめ多くの欧州クラブに選手を輩出し、その中にはトッテナムに所属するモハメド・クドゥスも含まれる。



なお、イレンキーは、「Youth World Challenge 2023」で来日しており、神村学園や静岡学園など日本の強豪校とも対戦経験がある。あれから3年、4年に一度の祭典で大仕事をやってのけた。（FIFAワールドカップ2026）