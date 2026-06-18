北海道・知床半島沖で26人が死亡・行方不明になった観光船の沈没事故の裁判。運航会社の社長に言い渡されたのは禁錮5年の実刑判決でした。

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「予見できた」社長に禁錮5年 知床・観光船沈没事故

報道陣に一礼し、裁判所へと入った桂田精一被告（62）。

2022年4月、北海道の知床半島沖で 観光船「KAZU I（カズワン）」が沈没し、乗客乗員20人が死亡、今も6人が行方不明になっている事故。





運航会社の社長で、安全統括管理者でもあった桂田被告は、乗客乗員を死亡させた業務上過失致死の罪に問われています。

桂田被告（2022年4月）

「皆さん、この度はお騒がせして大変申し訳ございませんでした」

事故から4日後、会見で土下座し謝罪した桂田被告。



一方で、事故当日、強風・波浪注意報が発表されていた中で船を出した判断について問われると…

桂田被告（2022年4月）

「天気が悪くなる場合は、それを船長判断で戻ってきていただくことを長年やっています」

――行ける行けないの判断は（船長に）任せていたということか

「どの会社も最終的には船長判断です」

――船長に責任を押し付けているのではないか

桂田被告（2022年4月）

「押し付けているということじゃなくて、ちょっと頼りすぎていた 」

出航は事故で亡くなった“船長の判断”だったと繰り返しました。



裁判は船に乗っていなかった桂田被告が、「事故を予見できたかどうか」が最大の争点となりました。

裁判長「反省や謝罪をしているがいずれも表面的」

弁護側は、沈没は甲板のハッチに不具合があり、船内に水が流れ込んだことなどが原因として無罪を主張。

一方、検察側は事故当日は運航基準を上回る風や波が予想されていたとして、事故は予見できたと主張し禁錮5年を求刑していました。



そして迎えた17日の判決公判。

裁判長

「船長の経験の乏しさや気象の悪化など、死亡事故が発生することは容易に予見できたと言える」

釧路地裁は「予見可能性があった」と認定。その上で…

裁判長

「反省の弁や謝罪をしているが、いずれも表面的で真摯に受け止められなく、禁錮刑の上限が適正と言える」

桂田被告に法定刑の上限にあたる、禁錮5年の判決を言い渡しました。

乗客家族「26人の命の重さに見合わない」被告側は即日控訴

事故で亡くなった鈴木智也さん。観光船で、交際相手の女性にサプライズのプロポーズを計画していました。

鈴木智也さんの父親

「息子の思いを考えると、（求刑通りの判決）結果は良かったですが、気持ち的に許すことはできません。本当に苦しい4年間でした。今は2人仲良く幸せにいてくれることを願います」

十勝地方の男性は、元妻と、当時7歳の息子が今も行方不明のままです。

元妻と息子が行方不明の男性

「法定刑の範囲で、最大の判決だったことは理解していますが、26人もの方が犠牲になったことを考えると、その命の重さに見合うものとは私には受け止めることができません。 安全を著しく軽視した、事業者に対する新たな処罰規定が必要ではないかと思います」

桂田被告側は即日控訴し、今後、札幌高裁で審理されることになります。