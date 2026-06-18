お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（49）が、17日深夜放送のTBSラジオ「水曜JUNK 山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）に生出演。SNSで寄せられた一部の声に不快感をあらわにした。

山里は12日に都内で開催された「タイタンライブ」に8年ぶり出席。相方のしずちゃんと漫才を披露した。エンディングでは爆笑問田の太田光（61）が山里のトレードマークの赤メガネを強奪して観客に投げ込んでいた。この一連の写真がネット上で公開されたことで、ネット上では一部心配の声が上がっていた。

山里は「ニュースがあってさ。そのニュースを見てコメントとかで。大切なものを無駄にされる人の気持ちとか言ってる方がいるのよ。山里さんかわいそうとか。太田さんのそんなノリ、後輩はつらいと思いますとか。俺のことかわいそうって言ってくれるそういうコメントに1つだけ思うのが」と切り出した。その上で「うるせ！」と吐き捨てた。「心配する振りという武器にして、使うな俺を。1つもうれしくない」と声を大にした。

山里は「タイタンライブ」翌日の13日に自身のXでも注意喚起。「飛びメガネの件ですごく心配して怒ってくださる皆様へ。ありがとうございます。ただ、僕なんかのメガネのために色々な怒りを持つほど時間の無駄はございません。どうぞもっと有意義にご自分のために時間をお使いください」などとつづっていた。