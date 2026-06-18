元AKB48メンバーでタレントの柏木由紀が6月15日、自身のYouTubeチャンネルを更新。5年ぶりのソロ曲「シアワセ記念日」のリリースイベントに密着する動画を公開した。

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6月7日、ラゾーナ川崎プラザで行われた同イベント。動画は当日の13時、控え室でお弁当を食べる柏木の姿からスタートした。「今日、梅雨入りしたんだけど……どういうこと？」とあいにくの空模様にゲンナリしつつ、場内で傘の使用が禁止であることに触れ、「申し訳ない、本当に」とファンを気遣っていた。また、ソロでのリリースイベントが初めてだったこともあってやや緊張感しつつも、「商業施設でイベントをやるのが私の夢だったから」と、目を輝かせている様子が印象的だ。

その後、控え室で動画視聴者向けに新衣装を披露。ふわふわとしたピンク色のドレスで、ハッピーな楽曲と響きあうビジュアルだ。柏木も「超可愛いでしょ？ うれしい。（AKB48を）卒業してもこんな衣装を作ってもらえました！」と喜んだ。

イベントのミニライブパートは各メディアで既報の通り、「シアワセ記念日」とカップリング曲「君は僕のShining Star」はもちろん、AKB48時代の人気曲も交えたサービス精神満点のセットリストで、朝から行列を作った満員のファンを喜ばせた。動画にはダイジェストながら歌唱＆パフォーマンスもしっかり収録されているので、現場に足を運べなかった人はチェックしよう。

ライブ終了後、観客席の声出しが禁止だったため、盛り上がっているか不安だったという柏木だが、ステージ上からファンの笑顔を見てほっと肩を撫で下ろした様子。特典会（お話会・ジャケサイン会）でファンと気さくに触れ合う様子が見られるのも、YouTubeチャンネル「ゆきりんワールド」ならではだ。

1日を振り返り、「お話会とかサイン会は本当に久しぶりで、すっごい久しぶりに来てくださる方ともお話しできて、“AKBのとき、こんな感じだったなー”って思い出しました（笑）。初めて来てくださる方とか、卒業後にYouTubeを見て来てくれた女の子もいて、すごいうれしかったです！」と語った柏木。冒頭で「商業施設でイベントをする」という夢を語っていたが、終わってみればファンの話ばかり、というところに人柄が感じられる。

今回の動画には、「20年目でも夢や目標を持ち続けてるゆきりん、素敵です！」「誰よりも長くずっとファンと話したり、サイン書き続けてるゆきりん本当に尊敬します。」「やっぱりゆきりんのソロっていいなぁ～」などのコメントが寄せられている。

（文＝向原康太）