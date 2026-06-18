Geminiを搭載した新しい『Google Home スピーカー』の予約販売が開始された。Googleストア価格は16,800円（税込）で、発売日は6月25日。

（参考：【画像】Geminiを搭載して新しくなった『Google Home スピーカー』）

本製品は、Gemini向けに開発された初のオーディオデバイスとなる。高度な自然言語理解と推論能力を備えた新しい音声アシスタント「Gemini for Home」を搭載しており、決まったコマンドを暗記することなく、ユーザーの話し方に合わせて直感的なサポートを得られる。

Gemini for Homeでは、論理的な条件を含むリクエストへの対応、複数の指示の一括実行、話している途中での言い直しの理解、複数ステップにわたる推論などが可能。会話の文脈を理解する「続けて会話」機能は、今回初めて日本語を含むすべてのサポート言語で提供される。あわせて、自然な響きの新しい音声10種類がデザインされた。

有料プラン「Google Home Premium」では、さらに高度なAI機能が利用できる。「OK Google, 話そう」と話しかけることで自由な流れの会話を楽しめる「Gemini Live」、Google Nest Camが捉えた状況をスピーカーが教えてくれる「カメラ履歴の検索」、留守中の自宅周辺の出来事を要約する「一日の要約」などが含まれる。

オーディオ面では、360°あらゆる方向にバランスよく広がるサウンドを実現。高度なマイク処理技術が周囲の環境に適応し、Geminiが声をより正確に認識する。また、Google TV Streamerとの連携にも対応しており、最大2台のスピーカーをペアリングすることで、空間サラウンドサウンドを備えたミニホームシアターを構築できる。

デザイン面では、サステナブルな素材を採用し、カスタムの3Dニットテキスタイルに包まれた仕様。日本ではHazelとPorcelainの2色を展開する。本体底部には新しいライトリングが備わっており、デバイスが聞き取り中、思考中、応答中であることを光で表示する。プライバシーへの配慮として、トグルスイッチでマイクをミュートできる機能も搭載した。（文＝リアルサウンド編集部）