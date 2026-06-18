KDDI、沖縄セルラー、KDDI Digital Lifeは、オンライン専用料金プラン「povo2.0」において、新規登録者を対象としたキャンペーンを6月19日より開始する。

24時間データ使い放題を10回分プレゼント

今回のキャンペーンは、期間中にpovo2.0へ新規登録し、SIMの有効化を完了したユーザー全員を対象に、「データ使い放題（24時間）」のプロモコード10回分をプレゼントするもの。

SIM有効化後に「0.1GB（24時間）」が即時付与され、その後「データ使い放題（24時間）」のプロモコードが提供される。ユーザーは自身の好きなタイミングでコードを利用できる。

新しいデータトッピングのラインアップ

キャンペーンとあわせて、新しいデータトッピングの提供も開始されており、本誌では別記事でお伝えする。

新しいトッピング 1.32TB（365日間）：3万9240円 1.32TB（365日間）＋Amazonプライム（1年間）：4万2740円 【サブスク】データ追加0.5GB/月：600円

月110GBを1年間利用可能な大容量トッピングや、月額制で自動的にデータが追加されるサブスクリプション型のトッピングを順次ラインアップに追加する。今回の拡充に伴い、現在提供中の「60GB（90日間）」「150GB（180日間）」「300GB（90日間）」の販売は、2026年7月31日で終了する。