山口県平生町のコンビニエンスストアの店員が特殊詐欺による被害を未然に防いだとしてこのほど警察から感謝状が贈られました。



柳井警察署から感謝状が贈られたのはセブンイレブン山口平生店のアルバイト店員石田 篤之進さん19歳です。



5月10日、店を訪れた70代の男性が「電子マネーカード1000円分 を購入したいが、購入方法がわからない」とレジで応対した石田さんに話したということです。





さらに、男性が電子マネーカードに対する知識が全くなかったことから詐欺を疑い警察に通報しました。警察によると初めに少額をだまし取り徐々に金額を上げていく詐欺の手口が最近になって増えてきているということです。（セブンイレブン山口平生店 石田篤之進さん）「(詐欺が起きていることを)身近でもよく聞いているので警戒はしていた人の助けになることは積極的に やっていきたい」（柳井警察署 生活安全課 山本佳正警部）「19歳という若い人が主体的に 詐欺を止めてもらったことに感 謝でいっぱい。これからも若い人たちに意識が 浸透するように広報をしていき たい」警察は高齢者が電子マネーカードなどの購入方法や使い方がわからないと言った場合は勇気ある声掛けをしてほしいと話していました。