梅雨になると「朝起きたら顔がパンパン」「フェイスラインがぼやける」と感じる方が増えてきます。

この時期特有のむくみには、気候の変化が大きく関係しています。

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梅雨は湿度が高く気圧の変化も頻繁に起こります。気圧が低下すると体内の水分代謝がスムーズに行われにくくなり、余分な水分が溜まりやすくなります。

その結果、顔や足のむくみとして現れることがあります。

さらに湿度の高さによって汗が蒸発しにくくなり、体内の水分バランスが崩れやすくなることも要因の一つです。

デスクワークやスマートフォンの使用による首肩のコリがある方は、顔周辺の血流やリンパの流れも滞りやすくなります。

美容鍼は筋肉の緊張を緩めながら血流やリンパの流れをサポートし、むくみが気になる方にも人気の施術です。施術後にフェイスラインの変化や目元のスッキリ感を実感される方も多くいらっしゃいます。