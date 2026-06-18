梅雨のむくみの原因
梅雨になると「朝起きたら顔がパンパン」「フェイスラインがぼやける」と感じる方が増えてきます。
この時期特有のむくみには、気候の変化が大きく関係しています。
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梅雨は湿度が高く気圧の変化も頻繁に起こります。気圧が低下すると体内の水分代謝がスムーズに行われにくくなり、余分な水分が溜まりやすくなります。
その結果、顔や足のむくみとして現れることがあります。
さらに湿度の高さによって汗が蒸発しにくくなり、体内の水分バランスが崩れやすくなることも要因の一つです。
デスクワークやスマートフォンの使用による首肩のコリがある方は、顔周辺の血流やリンパの流れも滞りやすくなります。
美容鍼は筋肉の緊張を緩めながら血流やリンパの流れをサポートし、むくみが気になる方にも人気の施術です。施術後にフェイスラインの変化や目元のスッキリ感を実感される方も多くいらっしゃいます。
ご自宅では軽いストレッチやウォーキング、塩分の摂り過ぎに注意することも大切です。
また、十分な睡眠を確保することで体内の循環機能を整えやすくなります。
梅雨のむくみは放置せず、早めのケアを行うことで快適に過ごしやすくなります。季節の変化に負けない身体づくりを目指しましょう。
[文：meilong スタッフ]
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※健康、ダイエット、運動等の方法、メソッドに関しては、あくまでも取材対象者の個人的な意見、ノウハウで、必ず効果がある事を保証するものではありません。
meilong 院長・石川美絵（いしかわ・みえ）
大学では栄養学を学びテレビ局、IT企業、広告代理店などに勤務し、20代後半時の大きな人生の挫折から東洋医学の世界に出会う。鍼灸と漢方の奥深さに魅かれ鍼灸学校に入学し国家資格鍼灸師免許を取得。学生時代は40院の経営兼柔道整復師・鍼灸あん摩指圧マッサージ師でもある先生のアシスタントをし、国家資格取得後、北京中医薬大学卒でもある鍼灸30年の先生から技術を取得する。さらに美容鍼灸のパイオニアに師事し、世界で活躍する日本鍼灸の技術に刺激され研究を重ねる。さらに200件以上の治療院・クリニック・スパ・エステなどを周る。ホテル椿山荘の鍼灸治療施設「KENBITOKYO」、「東方健美」へ勤務した後、2014年、四谷に紹介制治療院Meilongを開業。
世に鍼灸を広めたく2015年meilong恵比寿院をオープンし、続けて2017年meilong恵比寿mana院をオープン。2019年meilong銀座院もオープン。
千葉大学医学部附属病院の和漢診療科での研修、漢方医、各専門分野の医師との連携もし日々、情報交換、学会への参加も努めている。また自分自身が不妊治療をし鍼灸と漢方も併用し子を授かったが途中、死産分娩を経験している事、さらに不育症からの妊娠を維持する為の体験、知識もあり不妊治療にも寄り添いたいという想いも強い。世の頑張っている女性の一番の味方でありたいと思っている。