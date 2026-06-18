&TEAM・FUMA＆JO、ブラックスーツ姿で表参道へ シュウウエムラ 表参道ヒルズ本店のオープン祝福「LUNEにも遊びに来てほしい！」
日本発グローバルグループ「&TEAM」のFUMAとJOが、あす19日にオープンする「シュウウエムラ 表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage」を訪れた。
【全身ショット】スタイル抜群！&TEAM・MAKI
日本発のメイクアップアーティストブランド「シュウウエムラ」は1983年6月19日、表参道に「ビューティブティック1号店」を誕生させた。2026年6月19日、ブランドのDNAが息づく表参道に、そのレガシーを受け継いだシュウウエムラの新たなビューティブティック「シュウウエムラ 表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage」が誕生する。
オープンに先立って、17日には、テープカットセレモニーを執り行った。同日、表参道ヒルズスペースオーにて、新本店オープニングイベントとして、シュウウエムラのメイクアップアーティストによる「メイクアップショー」を開催。ショーのテーマ「顔はメイクアップの再誕生」を4人のトップアーティストが4つの色で表現。「解放の緑／liberation」「奥行きの青／dimension」「強さの黒／definition」「昂揚の赤／elevation」と題したメイクルックを披露した。
新本店には、オープンを祝して&TEAM・FUMA、JOや堀田茜が来店。新たなステージを迎えたシュウウエムラのブランドの情熱を象徴する“赤”に彩られた世界で、ブランド初導入の瞬間骨格分析「3Dフェイススキャニング」や新商品「アンリミテッドメイクアップフィックスミストレッド」、先行発売の「スカルプトクレヨン」などを試した。ブランドのアーティストリーの詰まった製品の数々を手に取り試したり、メイクアップアーティストからのアドバイスを受けたり、個性美の探求を楽しんだ。
FUMAは「表参道ヒルズ本店オープンおめでとうございます！赤がアクセントの店内、LUNE（ファンネーム※E＝アキュート・アクセントを付したもの）にも遊びに来てほしい！」、JOは「すてきな新本店のお祝いができてうれしいです！店内には僕たちのサイン入りのメイクボックスも展示されています」とコメント。堀田は「いつもクレンジングオイルを愛用しているのでシュウウエムラさんの新店舗に遊びに来ました。骨格分析が面白い！」と感想を語った。
【全身ショット】スタイル抜群！&TEAM・MAKI
日本発のメイクアップアーティストブランド「シュウウエムラ」は1983年6月19日、表参道に「ビューティブティック1号店」を誕生させた。2026年6月19日、ブランドのDNAが息づく表参道に、そのレガシーを受け継いだシュウウエムラの新たなビューティブティック「シュウウエムラ 表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage」が誕生する。
新本店には、オープンを祝して&TEAM・FUMA、JOや堀田茜が来店。新たなステージを迎えたシュウウエムラのブランドの情熱を象徴する“赤”に彩られた世界で、ブランド初導入の瞬間骨格分析「3Dフェイススキャニング」や新商品「アンリミテッドメイクアップフィックスミストレッド」、先行発売の「スカルプトクレヨン」などを試した。ブランドのアーティストリーの詰まった製品の数々を手に取り試したり、メイクアップアーティストからのアドバイスを受けたり、個性美の探求を楽しんだ。
FUMAは「表参道ヒルズ本店オープンおめでとうございます！赤がアクセントの店内、LUNE（ファンネーム※E＝アキュート・アクセントを付したもの）にも遊びに来てほしい！」、JOは「すてきな新本店のお祝いができてうれしいです！店内には僕たちのサイン入りのメイクボックスも展示されています」とコメント。堀田は「いつもクレンジングオイルを愛用しているのでシュウウエムラさんの新店舗に遊びに来ました。骨格分析が面白い！」と感想を語った。