マクドナルド「マックフライポテト」、M・Lサイズが250円に 6・22から12日間『トクニナルド』で実施
日本マクドナルドは、6月22日から7月3日までの12日間限定で、サイドメニュー「マックフライポテト」のM・Lサイズを、特別価格250円で販売する。
【画像】販売中！サッカーボールのようなバンズ！『VIVA！ワールドマック』全8種
「トクニナルド」キャンペーンの第4弾。通常価格は、Mサイズが350円〜。Lサイズが400円〜。最大150円が“おトク”となる。
「マックフライポテト」は、今年創業55周年を迎えるマクドナルドの中でも、長年にわたり愛されている大人気サイドメニューのひとつ。じゃがいもを丸ごとカットした、外はカリッとゴールデンブラウン、中はホクホクとした食感が特長で、ハンバーガーやドリンクのお供としての相性はもちろん、マックシェイクとのコンビネーションによる“甘じょっぱさ”も味わえる。
なお、17日から販売中の「シャカシャカポテト ガーリックステーキ味」との組み合わせも楽しめる。豪快なガーリックステーキのような、ガツンとしたガーリックの風味と、ビーフのうまみがたっぷり感じられるあとひくおいしさ。外はカリッと中はホクホクのマックフライポテトにふりかけ「シャカシャカ」して楽しめる。
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「トクニナルド」キャンペーンの第4弾。通常価格は、Mサイズが350円〜。Lサイズが400円〜。最大150円が“おトク”となる。
「マックフライポテト」は、今年創業55周年を迎えるマクドナルドの中でも、長年にわたり愛されている大人気サイドメニューのひとつ。じゃがいもを丸ごとカットした、外はカリッとゴールデンブラウン、中はホクホクとした食感が特長で、ハンバーガーやドリンクのお供としての相性はもちろん、マックシェイクとのコンビネーションによる“甘じょっぱさ”も味わえる。
なお、17日から販売中の「シャカシャカポテト ガーリックステーキ味」との組み合わせも楽しめる。豪快なガーリックステーキのような、ガツンとしたガーリックの風味と、ビーフのうまみがたっぷり感じられるあとひくおいしさ。外はカリッと中はホクホクのマックフライポテトにふりかけ「シャカシャカ」して楽しめる。