滋賀県東近江市内で、高級乗用車のランドクルーザー２台が相次いで盗まれる事件がありました。警察は同一犯の可能性もあるとみて、連続窃盗事件として捜査しています。

警察によりますと、今月17日午後10時ごろから18日午前8時ごろまでの間に、東近江市内の民家の駐車場2か所で、それぞれ駐車されていたランドクルーザー2台が盗まれました。

盗まれた2台はそれぞれ別の男性が所有していて、1台は時価約1200万円相当、もう1台は時価約1100万円相当だということです。

2人はいずれも18日の朝に仕事へ向かうタイミングで車がなくなっていることに気づき、それぞれ「ランドクルーザーが盗まれました」と警察に通報したということです。

警察によりますと、被害があった民家同士は車でおよそ２０分ほどの距離に位置しています。それぞれの現場には、防犯カメラは設置されていなかったということです。

警察は同一犯による犯行の可能性があるとみて詳しい状況を捜査するとともに、自動車の盗難を防ぐため、ハンドルロックなどの盗難防止装置を活用することや、車止めを設置するなどの対策を行うよう呼びかけています。