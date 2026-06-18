【侍ジャパン大学日本代表】国際大会前の選考合宿メンバー５０人が決定！大学選手権を受けて８人を追加招集…林純司選手（慶大）・中山優月投手（大商大）・佐藤悠太選手（東北福祉大）など
第７５回全日本大学野球選手権記念大会は、慶應義塾大学との伝統校対決を制した関西大学の５４年ぶり優勝で幕を閉じました。
７月に台湾で開催される「ワールドカレッジベースボール チャンピオンシップ」を前に、６月２０日からは侍ジャパン大学日本代表の選考合宿が行われます。
この合宿に参加する４２人については既に発表されていますが、全日本大学野球連盟は１３日、追加の召集選手８人を発表しました。
▼投手３人・内野手３人・外野手２人が追加招集
今回参加が発表されたのは、投手３人・内野手３人・外野手２人の８人です。
投手は、糸井琉翔投手（金沢学院大）、中山優月投手（大阪商業大）、古堅鈴之輔投手（富士大）。いずれも３年生です。
内野手は、報徳学園出身の林純司選手（慶應義塾大）、鈴木湧陽選手（中京大）、赤堀颯選手（国学院大）。
外野手は報徳学園出身の佐藤悠太選手（東北福祉大）、酒井成真選手（日本体育大）の２人。
▼今回は招待チームとして韓国も参加
「ワールドカレッジベースボール チャンピオンシップ」は、日本、アメリカ、チャイニーズ・タイペイが主体となる、大学野球をメインとした新たな国際大会。今回は招待チームとして韓国が加わり４チームで開催されます。
５０人から選ばれた選手たちが、トップレベルの猛者が集う国際大会でどんな活躍を 見せてくれるのか。メンバー選考も含めた今後の動向に注目です。
▼選考合宿参加選手参加メンバー５０名
＜投手＞
角田楓斗（富士大）４年
猪俣駿太（東北福祉大）４年
木口永翔（上武大）４年
高橋煌稀（早稲田大）３年
鈴木泰成（青山学院大）４年
仲井慎（駒澤大）４年
馬場拓海（日本体育大）４年
宮原廉（近畿大）４年
大城海翔（仙台大）３年
渡辺和大（慶應義塾大）４年
藤本士生（国学院大）３年
仁田陽翔（立正大）３年
松田優樹（筑波大）４年
米沢友翔（関西大）４年
有馬伽久（立命館大）４年
星野世那（大阪商業大）４年
常深颯大（大阪経済大）４年
糸井琉翔（金沢学院大）３年
中山優月（大阪商業大）３年
古堅鈴之輔（富士大）３年
＜捕手＞
福原聖矢（明治大）４年
井上和輝（法政大）２年
渡部海（青山学院大）４年
前嶋藍（亜細亜大）４年
西野啓也（立命館大）４年
＜内野手＞
丸山一喜（立教大）４年
真鍋慧（大阪商業大）３年
岡田啓吾（明治大）４年
今津慶介（慶應義塾大）４年
神田剛志（神奈川大）４年
坪井蒼汰（桐蔭横浜大）４年
高岡新時（東北福祉大）４年
新保玖和（仙台大）３年
小林隼翔（立教大）３年
山里宝（亜細亜大）４年
宮澤圭汰（筑波大）４年
鈴木湧陽（中京大）３年
林純司（慶應義塾大）３年
赤堀颯（国学院大）４年
＜外野手＞
渡邊晃希（東京農業大北海道オホーツク）３年
黒田義信（東日本国際大）４年
榊原七斗（明治大）４年
境亮陽（法政大）２年
木津寿哉（立教大）３年
紱丸快晴（早稲田大）２年
三好元気（立正大）３年
眞邉麗生（駒澤大）３年
春山陽登（大阪商業大）４年
佐藤悠太（東北福祉大）４年
酒井成真（日本体育大）４年
▼選考合宿
・日程 ２０２６年６月２０日（土）～６月２２日（月）
・場所 バッティングパレス相石スタジアムひらつか（平塚市）