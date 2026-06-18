ストーカー規正法違反の検挙数が過去最多となる中、ストーカー行為をした人が医療機関を受診する割合は低いままです。そこで警視庁は、心理士がカウンセリングや受診を促すことを可能にする新対策をスタート。民間による加害者支援の様子を取材しました。

そこで今回の#みんなのギモンでは、「ストーカー再犯防止へ 新対策は？」をテーマに解説します。

■新対策の背景にストーカー件数の増加

瀧口麻衣アナウンサー

「16日、警視庁がストーカー加害者の再犯を防ぐため新対策を発表しました」

「これまでは、ストーカー行為を受けた人が警察に相談すると、警察官が緊迫性や切迫性を判断し、ストーカー行為をした人に対して口頭指導や警告をしたり、医療機関への受診を勧めたりしてきました」

「しかし強制力はないので、実際の受診率は2％ほどにとどまっていて、一度逮捕されたり、接近禁止命令を受けたりしてもなお、凶悪な犯行に及ぶ人が一定数いるといいます」

「しかし16日からはストーカー行為をした人が医療機関の受診を拒否した場合、心理士が直接警察署に来て、警察官立ち会いのもと、受診やカウンセリングを促すことが可能になったんです」

桐谷美玲キャスター

「この新対策も強制力があるわけではなく、あくまでカウンセリングを促すということなんですね」

瀧口アナウンサー

「そうなんです。法改正についても議論は進んでいるんですが、現在の法律では強制力を持たせることはできないということです」

「今進められる対策として、警察官の言葉そのものに拒否反応を覚える人もいるので、心理学の専門家である心理士が面談することで、水際で再犯を防ぐことなどを目的としています。このような新対策の背景の一つには、ストーカー件数の増加があります」

「ストーカー規制法の強化など対策は進められているんですが、警察庁によると2025年の1年間でストーカー規制法違反の検挙件数は1546件と過去最多になっていて、ストーカー事案の相談件数も2万2881件と増加傾向にあります」

■元交際相手、カウンセリングを拒否

瀧口アナウンサー

「実際にストーカーによる事件も後を絶ちません。今年3月には東京・池袋でストーカー被害を訴えていた女性が殺害される事件が起きました。警視庁は元交際相手の男に事件前にカウンセリングを勧めていましたが、男は拒否したことが分かっています」

鈴江奈々アナウンサー

「『カウンセリングを受けていたら…』とたらればを考えても被害者の方の命が戻ってくるわけではないですけれども、二度とこういった事件が起きないよう、実効性のある対策が本当に求められますね」

■加害者などへの更生プログラム

瀧口アナウンサー

「ストーカー加害者への早急な対応が求められる中、警視庁が重視しているカウンセリングは、民間でも進められています。ストーカー・リカバリー・サポート代表の守屋秀勝さんは、ストーカー加害者などへの更生プログラムを行っています」

「一対一のカウンセリングやグループワークを通じて、なぜストーカー行為をしてしまったのか、行為をした人に対して今どのような思いを持っているのかなど、自分の気持ちと向き合うきっかけを作るといいます」

守屋さん

「よく来てくれたね。今気持ちはどんな感じ？」

さおりさん（仮名・47）

「（今でも）夜とか暇な時間は恨みつらみがずーっと続いて、朝になると頭がまともに戻る、正常になるというか」

さおりさんは、20歳の時に2週間付き合った男性と別れ、ストーカー行為をしたといいます。

「ドアをたたいてもインターホンを押しても出てきてくれなくて、電話もメールも何十回・何百回もして、携帯も変えられてしまいまして、（相手に対して）すさまじい怒りでした。（今の男性への気持ちは）最近は心を入れ替えました」

守屋さん

「メラメラ（怒りが）わいてきたりは？」

さおりさん

「今はないです」

■自分を「加害者」だと受け入れきれず

ただ感情を深掘りしていくと、27年たった今も、自分のことを加害者だと受け入れきれないといいます。

さおりさん

「（自分は）被害者なんで。今思えばお互いさまだと思えます。（自分が）加害者だと思えるほど成長してないですけど」

守屋さん

「必要なのは、きちんとみんなと交流を持つために週1の更生プログラム（を受けること）。家でお母さんの手伝いとかやってごらん」

さおりさん

「はい、頑張ります。料理とか」

■24時間対応も…カウンセリングの中身

瀧口アナウンサー

「このようなカウンセリングを一人ひとり状況に応じて定期的に行い、自分がしたことなどと向き合う時間を作ることで、ストーカー被害者への執着心を薄めていくことを目的としているといいます」

森圭介アナウンサー

「怒りやネガティブな感情は、一人で自分の中で考え込んでしまうと、どんどん強化されていってしまうことはあると思います」

「そういった時に、第三者や誰かに話をすることで、自分の行為や気持ちを客観的に見て、その気持ちを薄めることができるかもしれない。そんなきっかけになると本当にいいですよね」

瀧口アナウンサー

「自分の行動や気持ちを整理するきっかけになればいいですよね」

「守屋さんは24時間電話やメッセージの対応をしているほか、同意を得てGPSによる位置情報の共有管理もしています。『強い衝動に駆られた時に、僕が関わることで安心して、それが犯罪抑止につながれば』と話しました」

■ストーカー被害を防ぐために

瀧口アナウンサー

「なぜ守屋さんが個人でここまで親身になって加害者支援をするのか聞いたところ、守屋さんももともとストーカーをした経験があるそうなんです」

「ストーカー加害者の孤独感や執着心を知っているからこそ、ストーカー被害を防ぐためには、加害者が自暴自棄になってしまう前に寄り添う必要があること」

「そして強い執着心を持ってしまったら口頭注意や書面での接近禁止命令が効果を発揮しないこともあるということを、実体験として知っているからこそ、カウンセリングの強制化やGPSによる管理など、法整備を進めるべきとも話してくれました」

■ストーカー行為に悩んだら…

桐谷キャスター

「実際にストーカー行為に悩んでいるという方はどうすればいいんですか？」

瀧口アナウンサー

「警視庁によると、現在ストーカー行為に悩んでいる人は最寄りの警察署に相談するか、警察相談専用電話の#9110や、緊急の場合は110番に連絡するなどしてください」

「また危険を感じることがあれば相手が知らない場所に避難をすること、一部自治体にある無料の一時保護施設などに避難することも考えてほしいということです」

鈴江アナウンサー

「ストーカー被害で悩んでいる方は、誰かに相談したり声を上げたりすることが相手を刺激してしまうのではないかと不安になる方もいらっしゃると思うんですけれども、一人で抱え込まずに、まずは『助けて』と声を出してもらいたいなと思います」

瀧口アナウンサー

「また警視庁は、『自分がストーカーかも』と執着心に不安を覚えている人は、まずは一度立ち止まって、自分のしていることを見つめ直すことが大切だとしています」

「ストーカー事件の被害者にも加害者にもならないためにも、自分で解決できると思うのではなく、積極的に警察や専門機関などに相談することが重要です」

（2026年6月17日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

【みんなのギモン】

身の回りの「怒り」や「ギモン」「不正」や「不祥事」。 寄せられた情報などをもとに、日本テレビ報道局が「みんなのギモン」に応えるべく調査・取材してお伝えします。（日テレ調査報道プロジェクト）