◆米大リーグ カブス８―６ロッキーズ（１７日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブス・鈴木誠也外野手（３１）が本拠地・ロッキーズ戦に「３番・ＤＨ」でスタメン出場し、２回にもう少しで１１号２ランかと思える特大のタイムリー二塁打を放った。３打数２安打１打点１四球で２試合連続マルチ安打として打率を５月２０日以来の２割６分１厘に引き上げた。

第１打席四球。第２打席は５点を先取した２回１死一塁で左腕サリバンの内角直球を強振した。打球は左翼ポール近くに飛び、鈴木も本塁打かと思って見守ったが、フェンス直撃。飛距離３５０フィート（約１０６・７メートル）と他球場ならスタンドインの打球だったが一塁走者のホーナーが一気に生還し３試合ぶりの打点となった。

鈴木は１１日のロッキーズ戦で自身３本目のグランドスラムとなる１０号本塁打を放ったが、１３日の敵地・ジャイアンツ戦、４回の右翼の守備で打球を処理した際に右膝を痛めて途中交代し、１４日は欠場。１５日から３試合連続ＤＨ出場が続いているが、前夜は４試合ぶりのマルチ安打を記録しており、４回の右前安打で２試合連続マルチ安打も記録した。