元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）が18日までにXを更新。電車内で乗り合わせた外国人観光客のマナー違反行為についてつづった。

中川は「ラッシュで混雑している電車に、信じられないくらい大声でおしゃべりしてる観光客が乗ってきたことで、車両内にはイライラが充満していて今にも誰かが怒り出しそう」と遭遇した場面について書き出し、「暗黙の了解で成り立ってるルールって海外の方はわからないから仕方ないねと思いつつも」と寛大に受け止めつつ、「トラブル回避のため私は次で車両を変えよう...逃」と避難する意向を示し、「こういう時、私は迷わずに逃げることを選ぶタイプ」とつづった。

この投稿に対し、「喋っちゃダメって誰が決めたんでしょうね？私は喋らないようにしてますけど、誰かに迷惑かけてるのかな？電車の走行音の方がよほどうるさいだろうに。そんなルールにするから同僚と電車に乗ったときにコソコソ話さないといけなくなる。。」「外国人からしたら日本の電車は静かすぎるそうです。海外では大声で喋ったり歌をみんなで歌い出したりするそうです。でも郷に入れば郷に従えで日本の電車では静かにして欲しいですね！」「嫌なら注意すればいいのに。それをせずにXでつぶやく人にイライラする」「回避できるトラブルは回避するのが最適解ですよね」など様々な意見が寄せられた。