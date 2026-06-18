お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（49）が17日深夜放送のTBSラジオ「水曜JUNK 山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）に生出演。オードリー若林正恭の初小説「青天」が「第175回芥川賞、直木賞」（日本文学振興会主催）の「直木賞」候補にノミネートされたことに嫉妬した。

山里は若林とお笑いユニット「たりないふたり」を結成するなど親交が深い。その山里が若林に嫉妬。「審査員って誰なんだろうねって聞いたら、浅田次郎さん、京極夏彦さん、辻村深月さん、三浦しをんさん、米沢穂信さん、角田光代さん、桐野夏生さん、林真理子さん、宮部みゆきさん。超一流じゃん」と切り出した。

「読んだことあるのばっかだよ」とためた上で「ここに認められるのはヤダ！」と絶叫。「ここに認められての受賞はヤダ」と続けた上で「こんなそうそうたるメンツに選ばれて、こんなそうそうたるメンツに勝つ。そりゃないよ、若ちゃん」と投げかけた。

今回は、7月15日に選考委員会が開かれ、受賞作が決定する。

直木賞とは「文芸春秋」を創刊した菊池寛が、前年に43歳で死去した直木三十五を記念し1935年に創設。大衆文学の作家が対象で、同時に誕生した芥川賞は純文学の新進作家が対象となる。選考委員会は年2回。正賞は時計、副賞100万円。第1回受賞者は川口松太郎。