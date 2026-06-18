看護師を目指す娘が「4年制大学」か「専門学校」で迷っています。親としては学費が心配ですが、就職後の給料に違いは出るのでしょうか？

学歴によって初任給や年収に差が出る場合がある

公益社団法人日本看護協会の「2024年度 看護職員の賃金に関する実態調査 報告書」によると、看護3年課程卒業と看護系大学卒業の看護師の間の初任給には、表1の差がありました。なお、大学院は看護師として働く前後の進学先として選ばれることもあり、同調査では大学院卒の初任給も示されています。

表1

学歴 初任給 看護3年課程卒業 21万2077円 看護系大学卒業の看護師 21万7934円 看護系大学大学院卒業の看護師 22万2736円

出典：公益社団法人日本看護協会「2024年度 看護職員の賃金に関する実態調査 報告書」を基に筆者作成

表1によると、看護3年課程卒業と大学卒業の看護師では、約6000円の月給差があります。また大学院卒業の場合は、大学卒業よりも5000円近く高くなります。



看護師の年収を上げるためには

看護師の給与は、基本給のほかに以下のような要素で決められていることが多いようです。



・年功給：学歴や勤続年数などによる

・職務給：職務の難易度や責任の度合いなどによる

・職能給：職務を果たす能力による

・業績給：職務上の役割や達成度による

年功給を採用している職場では、勤続年数が給与に反映されやすいようです。また看護師として行える仕事の幅や量が増えることでも、やはり昇給につながりやすいでしょう。そのため、看護師としてのスキルアップを目指すことは、収入アップにつながる可能性があります。

例えば「認定看護師」や「専門看護師」などの資格取得に取り組むほか、管理職へのキャリアアップを図る方法もあります。ほかにも、夜勤回数を増やすことで割増賃金を得られ、全体的に収入を上げられます。

転職もひとつの方法です。前述の実態調査によると、勤続10年、31～32歳、非管理職の看護師について、病床規模別の平均基本給月額は表2のように異なります。

表2

病床規模 勤続10年・31～32歳・非管理職看護師の平均基本給月額 99床以下 24万2638円 100～199床 24万7083円 200～299床 25万2769円 300～399床 26万3108円 400～499床 26万7610円 500床以上 28万334円

出典：公益社団法人日本看護協会「2024年度 看護職員の賃金に関する実態調査 報告書」を基に筆者作成

病床規模が大きくなるにつれ、基本給が上がっています。規模の大きい医療施設へ転職することも検討できるかもしれません。



看護師になるには

看護師になるには、法律で定められた教育を受け、看護師国家試験に合格して免許を取得する必要があります。なお、准看護師は都道府県知事免許であり、都道府県の試験合格が必要です。

看護系の大学を卒業して看護師として働くルートもありますが、大学に行かなくても看護師になることはできます。

以下に、中学校ないしは高校を卒業してから看護師になる主なルートをまとめました。



・高校卒業後、4年制大学の看護学部・看護学科などに通う

・高校卒業後、3年制の看護短期大学に通う

・高校卒業後、看護師養成所（看護専門学校を含む）に3年または4年通う

・中学卒業後、5年制の一貫看護師養成課程校に通う

いずれの場合も、最終的に看護師国家試験を経てから看護師として働きます。



看護系大学卒業の方が初任給は高い傾向にある

看護師になる方法はさまざまですが、一般的に看護系大学卒業の方が看護3年課程卒業の場合よりも初任給がいくぶん高い傾向にあるようです。

ただし医療施設によって勤務状況は変わるため、一概にはいえません。病床規模が大きいと基本給の平均も高いため、学歴のみでははかれないところもあります。

看護師としてのスキルを向上させたり、転職したりなど、収入を増やす方法はあります。学歴のみでなく、資格や業務内容なども考えてキャリアプランを立てるとよいでしょう。



出典

公益社団法人日本看護協会 2024年度 看護職員の賃金に関する実態調査 報告書（3、4ページ）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー