乃木坂46一ノ瀬美空、健康診断で引っかかった項目告白で驚きの声相次ぐ「びっくりすぎる」「そんな風には見えない」
【モデルプレス＝2026/06/18】乃木坂46の一ノ瀬美空（23）が6月17日、フジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（よる9時〜）に出演。健康診断で引っかかった項目を明かし、驚きの声が寄せられている。
【写真】“内臓脂肪引っかかった”22歳乃木坂メンの抜群スタイル
この日、番組では「隠れスーパーフード」をテーマに放送。タイムマシーン3号の関太が、「僕、健康診断で肥満予備軍と出たんですけど、肥満“予備軍”ならしばらく大丈夫かなって（笑）」と健康診断の結果についてのエピソードを明かした。
すると、ほっそりとしたスタイルが印象的な一ノ瀬は「私もついこの間、健康診断を受けたら、内臓脂肪で引っかかってしまって…」と告白。スタジオから驚きの声が上がると、「ちょっと気をつけないといけないですよね〜」と可愛らしく話していた。
また、放送内では自身の食生活について一ノ瀬が「夜にケーキとかチーズどっかりしたこってりしたものを食べないと気持ち悪い」と明かす場面もあった。
この放送を受け、視聴者からは「意外」「そんな風には見えない」「びっくりすぎる」「こんなスリムでも内臓脂肪引っかかるの…？」と驚きの声が寄せられた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
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◆一ノ瀬美空、健康診断で引っかかった項目は？
この日、番組では「隠れスーパーフード」をテーマに放送。タイムマシーン3号の関太が、「僕、健康診断で肥満予備軍と出たんですけど、肥満“予備軍”ならしばらく大丈夫かなって（笑）」と健康診断の結果についてのエピソードを明かした。
また、放送内では自身の食生活について一ノ瀬が「夜にケーキとかチーズどっかりしたこってりしたものを食べないと気持ち悪い」と明かす場面もあった。
◆一ノ瀬美空の健康診断結果に驚きの声
この放送を受け、視聴者からは「意外」「そんな風には見えない」「びっくりすぎる」「こんなスリムでも内臓脂肪引っかかるの…？」と驚きの声が寄せられた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
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