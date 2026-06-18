アオシマの「楽プラ スナップキット」より「トヨタ GR86 2021 カスタムホイール（4色）」が11月発売6月23日14時より予約開始
【トヨタ GR86 2021 カスタムホイール（4色）】 11月発売予定 価格：各2,640円
【製品仕様】
【特長】
(C)AOSHIMA BUNKA KYOZAI Co., Ltd. All rights reserved.
青島文化教材社は、プラモデル「楽プラ スナップキット」シリーズから、「トヨタ GR86 2021 カスタムホイール（4色）」を11月に発売する。価格は各2,640円。予約受付は6月23日14時より開始される。
本製品は、「TOYOTA 86」の後継として2021年に誕生したスポーツカー「GR86」のカスタムホイール仕様。選択式でノーマル車高にも組み立てられる。また、ボディカラーごとに付属のホイールカラーが異なっている。
楽プラ スナップキット「トヨタ GR86 2021 カスタムホイール（4色）」
【製品仕様】
価格：各2,640円
発売：11月予定
スケール：1/32
【特長】
・金型追加
・パーツ点数22点のお手軽モデル
・選択式でノーマル車高にも組み立て可能
・塗り分けの必要な部分はシールで再現
No.10CU-CW トヨタ GR86 2021 カスタムホイール（クリスタルホワイトパール）
No.10CU-SR トヨタ GR86 2021 カスタムホイール（スパークレッド）
No.10CU-MG トヨタ GR86 2021 カスタムホイール（マグネタイトグレーメタリック）
No.10CU-FO トヨタ GR86 2021 カスタムホイール（フレイムオレンジ）
(C)AOSHIMA BUNKA KYOZAI Co., Ltd. All rights reserved.
※トヨタ自動車（株）監修中
※画像は試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。
※この商品はプラモデルキットです。組み立てには別途、工具等が必要です。