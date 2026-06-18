【APS JAPAN：新電動ガン3点】 7月2日 発売

（上）「Real Wood AK74 Battle Worn」、（下）「Real Wood AK74U クリンコフ Battle Worn」

APS JAPANは電動ガン「Real Wood AK74 Battle Worn」（54,364円）「Real Wood AK74U クリンコフ Battle Worn」（48,909円）「AK74 Tactical」（22,545円）を7月2日に発売する。価格は税別希望小売価格。

今回展開されるのは、戦闘によるダメージを1挺ずつ手加工で再現した「Battle Worn」シリーズ新製品「Real Wood AK74 Battle Worn」と「Real Wood AK74U クリンコフ Battle Worn」。どちらも木製素材が使用されているほか、ブローバックも楽しめる。

加えて、各種レールやタクティカルセレクターとマグウェルなどを備えた「AK74 Tactical」も展開。エルゴノミックピストルグリップやロングマガジンキャッチなど操作性を向上させる為のカスタムパーツも搭載している。

また、同社「AK」シリーズ用の「AKタクティカルアッパーカバー」「AK マグウェル」「AK タクティカルバッファーチューブ with QD」「AK リアカバー with QD」なども同時展開される。

「AK74 Tactical」

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