“期待の新人”一ノ瀬ひかり、抜群スタイル＆美ボディで存在感放つ 『月刊ヤングマガジン』巻末グラビア飾る
タレントの一ノ瀬ひかりが、18日発売の『月刊ヤングマガジン』第7号（講談社）の巻末グラビアに登場した。
【写真】ホテルのプールサイドにたたずむ一ノ瀬ひかり
『ヤングマガジン』本誌でグラビアデビューを果たした一ノ瀬は、フレッシュな魅力で話題を集め、好評を受けて『月刊ヤングマガジン』に初登場。抜群のスタイルを生かしたグラビアを披露している。
誌面では、透明感あふれる笑顔から大人びた表情まで、多彩な魅力を展開。惜しみなく美しいプロポーションを見せ、期待の新星として存在感を放っている。
一ノ瀬は2005年10月6日生まれ、神奈川県出身。身長164センチ。趣味は自然の多い場所へ出かけることや、おいしいものを食べること、アニメやドラマ鑑賞。特技は料理、歌、スポーツと多彩な一面を持つ。
今号の表紙と巻頭グラビアは、「ミスマガジン2018」グランプリの沢口愛華が担当。「夏のはじまりを共に過ごしているような、エモーショナルなひととき」をテーマに、圧巻のスタイルと新たな表情を披露している。
【写真】ホテルのプールサイドにたたずむ一ノ瀬ひかり
『ヤングマガジン』本誌でグラビアデビューを果たした一ノ瀬は、フレッシュな魅力で話題を集め、好評を受けて『月刊ヤングマガジン』に初登場。抜群のスタイルを生かしたグラビアを披露している。
誌面では、透明感あふれる笑顔から大人びた表情まで、多彩な魅力を展開。惜しみなく美しいプロポーションを見せ、期待の新星として存在感を放っている。
今号の表紙と巻頭グラビアは、「ミスマガジン2018」グランプリの沢口愛華が担当。「夏のはじまりを共に過ごしているような、エモーショナルなひととき」をテーマに、圧巻のスタイルと新たな表情を披露している。