72歳・円広志、関西の長寿番組『よ〜いドン！』に”復帰” 「家族のような温かいコメントをいただきまして…」
歌手の円広志（72）が18日、メインMCを務めているカンテレ朝の番組『よ〜いドン！』（月〜金 前9：50 ※関西ローカル）に生出演。昨日の休演から元気な姿を見せた。
【写真】『よ〜いドン！歌謡祭』第1弾出演者 円広志、松本伊代、辰巳ゆうと
スタジオで出演者が「おはようございます！」とあいさつ。同局の谷元星奈アナウンサーが「円さん、きのうはお休みでしたけれど、きょうから復帰されました」と伝えると、円は「そうなんです。突然ちょっと休ませていただいて」と言い、「でもね、皆さんからのコメントでね、年寄りやから疲れてるからたまには休んだほうがええんちゃうかという温かい言葉を…」とうれしそうに笑みを浮かべた。そして「本当にね、家族のような温かいコメントをいただきまして、ご心配をおかけしましたが、こうやって元気に頑張っております」と話した。
さらに「そしてまたきのうね、僕がお休みしたにも関わらず、ハイヒールのモモコさんとかロザン、それからゲストの皆さん、谷元さんもそうですけど、本当に楽しく番組をやっていただいて。僕もちょっとちらっと見ながら確認はしたんですけども、まあよかったなと思って。だから、本当に『よ〜いドン！』は永遠に“不潔”です！」と最後にボケをはさみコメント。「不滅です！」と共演者からツッコミが飛んでいた。
【写真】『よ〜いドン！歌謡祭』第1弾出演者 円広志、松本伊代、辰巳ゆうと
スタジオで出演者が「おはようございます！」とあいさつ。同局の谷元星奈アナウンサーが「円さん、きのうはお休みでしたけれど、きょうから復帰されました」と伝えると、円は「そうなんです。突然ちょっと休ませていただいて」と言い、「でもね、皆さんからのコメントでね、年寄りやから疲れてるからたまには休んだほうがええんちゃうかという温かい言葉を…」とうれしそうに笑みを浮かべた。そして「本当にね、家族のような温かいコメントをいただきまして、ご心配をおかけしましたが、こうやって元気に頑張っております」と話した。