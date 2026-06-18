RIP SLYME・ILMARI「娘が描いてプレゼント」 51歳の誕生日に贈られた作品に反響「色づかいが素敵」 妻は蛯原友里
モデル・蛯原友里（46）の夫でRIP SLYMEのILMARIが17日、自身のインスタグラムを更新。51歳の誕生日に娘から贈られた“手書きの”作品を披露した。
【写真】「今しか描けない絵、最高」愛娘がILMARIの誕生日にプレゼントした作品
ILMARIは「娘が描いてプレゼントしてくれました」と報告し、「#誕生日」とハッシュタグを添えて1枚の写真を投稿。そこには、家族らしき4人の人物がカラフルに描かれており、愛娘からの心のこもった贈り物に喜びをにじませている。
温かみのある作品に、コメント欄には「色づかいが素敵」「娘さんのプレゼントほっこりします」「カラフルで可愛い」「今しか描けない絵、最高ですね」「Tシャツにしましょう」「幸せいっぱい」などの声が寄せられている。
ILMARIは、蛯原と2009年に結婚。15年11月に第1子男児、21年11月に第2子女児の誕生を発表した。
【写真】「今しか描けない絵、最高」愛娘がILMARIの誕生日にプレゼントした作品
ILMARIは「娘が描いてプレゼントしてくれました」と報告し、「#誕生日」とハッシュタグを添えて1枚の写真を投稿。そこには、家族らしき4人の人物がカラフルに描かれており、愛娘からの心のこもった贈り物に喜びをにじませている。
温かみのある作品に、コメント欄には「色づかいが素敵」「娘さんのプレゼントほっこりします」「カラフルで可愛い」「今しか描けない絵、最高ですね」「Tシャツにしましょう」「幸せいっぱい」などの声が寄せられている。
ILMARIは、蛯原と2009年に結婚。15年11月に第1子男児、21年11月に第2子女児の誕生を発表した。