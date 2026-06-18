憲法改正の手続きを定めた国民投票法改正案は１８日午前、衆院憲法審査会で、与党と中道改革連合、国民民主党、参政党、チームみらいの賛成多数で可決された。

投票が公正に行われているかを確認する「投票立会人」の選任要件などを、現在の公職選挙法の規定とそろえる内容。１９日にも衆院を通過する見通しだ。

改正案は、〈１〉なり手が不足している投票立会人の選任要件の緩和〈２〉悪天候などで離島から投票箱を運べない場合に備え、現地で開票所を設置する際の開票立会人の選任規定の整備〈３〉ＡＭ放送に限定されている憲法改正案の広報放送をＦＭ放送でも可能にする――内容だ。いずれも公選法では、同様の改正がすでに行われている。

憲法改正の国民投票を行う際のインターネットＣＭの規制については、中道改革の要求を踏まえ、「速やかに検討を加え、必要な法制上の措置を講じる」と盛り込んだ付帯決議が採択された。

改正案は今月５日、自民、日本維新の会、国民民主、参政の４党が衆院に共同提出した。自民などは同じ内容の改正案を２０２２年に提出したが、２４年の衆院解散によって廃案となっていた。共産党は改正案の採決で反対した。