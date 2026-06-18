厚生労働省の「令和6年（2024年）人口動態統計」によると、年間の離婚件数約18.6万件のうち、同居期間が「20年以上」となる夫婦の離婚は4万686組に上ります。これは離婚全体の約21.9％にあたり、もはや「5組に1組以上が熟年離婚を選択している」というのが現代のリアルな夫婦の姿です。子育てが一段落したタイミングや、定年退職などを機に長年の夫婦生活にピリオドを打つケースが増えていますが、その背景には「長年積み重なった不満や諦め」が隠されていることが少なくありません。

月収120万円・エリートサラリーマンの小遣いが「月3万円」の理由

都内の企業で役職を務めるヨシトさん（仮名／51歳）の月収は120万円。同世代の平均を大きく上回る高収入を得ていながら、彼の財布に入っているお小遣いは、毎月わずか3万円です。

「コーヒー1杯買うのも、昼飯に塩おにぎり以外のおにぎりを選ぶのも、一瞬ためらいます。自分がこれだけ稼いでいるのに、どうしてこんなに惨めな思いをしなければならないのか……」

そう零すヨシトさん。しかし、彼は妻のユミさん（仮名／49歳）が決めた家計ルールに対して、一切の反論を許されていません。エリート夫が妻に経済的な主導権を握られている背景には、過去の過ちがありました。

ほんの出来心…15年前に止まったままの時計

夫婦のパワーバランスが決定的に崩れたのは、いまから15年前のことでした。当時36歳、仕事も波に乗りはじめていたヨシトさんは、出来心から社内の女性と不倫関係に陥ってしまいます。

それが妻のユミさんに発覚したとき、双方の実家を巻き込んだ大修羅場を迎えました。激怒したユミさんから突きつけられた条件は、「いますぐ離婚して慰謝料を払い、子どもたちの親権を渡すか」、それとも「離婚しない代わりに、今後のお金の管理をすべて私に委ねるか」の二者択一でした。

当時、まだ幼かった子どもたちと離れたくなかったこと、さらに、相手女性が社内の人であったことから、自分の不貞行為によって社会的信用を失うことを恐れたヨシトさんは、後者を選択しました。

この日を境に、ヨシトさんの給与口座のキャッシュカードと通帳はすべてユミさんの手に渡り、「お小遣いは月3万円まで」というルールが言い渡されたのです。

あの日から15年。子どもたちは高校生になり、ヨシトさんも社内で昇進を重ねてきました。この間、ヨシトさんはただひたすらに家族のため、仕事に身を粉にして尽くしてきた自負があります。しかし、我が家の時計は、15年前の修羅場のまま、1秒も進んでいないかのようでした。

毎夜繰り返される「尋問」と、消えない執行猶予の身

会社での役職も上がったヨシトさんは、部下を連れての飲み会や、取引先との付き合いなど、ビジネス上の交際費が必要になります。さすがにこれらは月3万円のお小遣いでは賄えないため、ユミさんから別途支給してもらう約束にはなっています。しかし、ここにも息の詰まるような管理体制が敷かれていました。

ヨシトさんが夜、お酒を飲んで帰宅すると、玄関を開けた先にユミさんが待ち構えています。ヨシトさんは酔った頭のまま、その日に使った交際費のレシートをすべてユミさんに提出し、その場で確認を受けなければなりません。

「この『一品料理』ってなに？ 2軒目のスナック、本当に男の人だけだったの？」

「参加人数と、合計金額の割り勘の計算が合わないんだけど」

ユミさんはレシートの日時、店舗、金額を細かくチェックします。少しでも不審な点があれば、風呂に入ることも寝ることもできません。

完璧すぎる妻の家計管理の末路

客観的に見れば、ヨシトさんが家計の全権を握る専業主婦のユミさんに対して、「いくらなんでも厳しすぎる」「俺が稼いだ金だ」と言い返してもおかしくありません。しかし、ヨシトさんがどうしても抗えない理由は、ユミさんの完璧すぎる家計管理にありました。

ユミさんは、ヨシトさんの高収入を無駄遣いせず、子どもの教育資金や老後の資産形成、さらには住宅ローンの繰上げ返済など、着実に資産を増やしています。家族の未来を正論で守られているからこそ、「お小遣いを増やしてほしい」「そろそろ俺を信用してほしい」とはいいづらい現実があります。

「自分のしたことは、それほどまでに一生許されない大罪だったのだろうか……」

これほど真面目に働き、家族のために稼ぎ続けてきてもなお、家庭内での自分の格付けが最底辺から微動だにしない現実に、ヨシトさんの心には静かな疲弊が積み重なっていました。

「自業自得だということは、自分が一番よくわかっています。何度も自分にそう言い聞かせてきました。でも……」

ヨシトさんは、そこで小さく言葉を詰まらせました。

「自分が稼いだ数字が並ぶ通帳を眺めることも許されず、ただ家族を養うためだけのATMになってしまったような虚しさは、どうしても拭えません。子どもたちが大学を出るまであと6年。そしたら、離婚しようかと思っています。幸い、妻が貯蓄を積み上げたおかげで、折半しても今後の生活には困らないと思います。困るのは、ずっと専業主婦で働き口のない妻のほうでしょう……」

近年、子どもの独立や定年を機に、それまで耐えてきた夫の側から突然「熟年離婚」を切り出すケースが増えています。犯した過ちの代償は決して軽くないものの、不信感と制裁だけでつながる関係は、結果として夫婦の心を決定的に引き裂いてしまうのかもしれません。子どもが大学を卒業する6年後、ヨシトさんが第二の人生へ歩み出すカウントダウンは、すでに静かに始まっています。