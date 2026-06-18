3時のヒロイン かなで「泣いてます」 二宮和也からの粋なコメントに感涙
お笑いトリオ、3時のヒロインのかなでが、6月17日（水）に自身のXを更新。ライブ遠征や楽曲のカバーダンスを披露するほどファンという二宮和也からのコメントを受け、感涙の思いを明かした。
【写真】かなでが感涙した二宮和也からのコメント
■誕生日をお祝いしたら
事の発端は、6月17日（水）に43歳の誕生日を迎えた二宮をお祝いするために、かなでが「二宮和也さん!!! お誕生日おめでとうございます!!!」とポストしたこと。
これに対し、二宮は自身のXでかなでのポストを引用して「ふっ、、、ありがとな」と粋なコメントを送った。
ファンである二宮からの思わぬ反応に、かなでは「泣いてます」と感激した様子。
SNSでは「あれは泣く！ほんとよかったねぇぇ」「最高のファンサおめでとう」「もらい泣きしちゃう」「一生の宝物だ」「これからも一緒にニノ担がんばろうね」などと2人のやり取りを見たファンから反響が届いている。
引用：「かなで」X（@kanade_0610）、「二宮和也」X（@nino_honmono）
【写真】かなでが感涙した二宮和也からのコメント
■誕生日をお祝いしたら
事の発端は、6月17日（水）に43歳の誕生日を迎えた二宮をお祝いするために、かなでが「二宮和也さん!!! お誕生日おめでとうございます!!!」とポストしたこと。
ファンである二宮からの思わぬ反応に、かなでは「泣いてます」と感激した様子。
SNSでは「あれは泣く！ほんとよかったねぇぇ」「最高のファンサおめでとう」「もらい泣きしちゃう」「一生の宝物だ」「これからも一緒にニノ担がんばろうね」などと2人のやり取りを見たファンから反響が届いている。
引用：「かなで」X（@kanade_0610）、「二宮和也」X（@nino_honmono）