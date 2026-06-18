チュニジアについて言及した長友。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影）

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　日本代表は北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダと対戦し、二度のビハインドを追いつき、２−２のドローに持ち込んだ。

　20日の第２節では、チュニジアと対戦する。

　その北アフリカの雄は、第１節でスウェーデンに１−５で敗れ、サブリ・ラムシ監督を解任。16日にエルベ・ルナールを新指揮官に招聘した。

　そのチュニジアについて、長友佑都は警戒心を露わにした。

「正直、かなり不気味だし、嫌ですね。このタイミングで監督交代をされるのは、一番（嫌だ）。スカウティングもできないし、どういうメンバーで来るかもわからない」
 
　39歳のSBは「前から来るのか、それとも引いてくるのか、全くわからない状況なので。これが一番難しい」と続けた。

　ルナール新監督がどんな手を打ってくるのか。初戦とは別のチームになっている可能性もある。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）

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