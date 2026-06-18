「かなり不気味だし嫌だ」「一番難しい」長友佑都が１−５大敗のチュニジアをそう表現した理由「全くわからない」【日本代表】
日本代表は北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダと対戦し、二度のビハインドを追いつき、２−２のドローに持ち込んだ。
20日の第２節では、チュニジアと対戦する。
その北アフリカの雄は、第１節でスウェーデンに１−５で敗れ、サブリ・ラムシ監督を解任。16日にエルベ・ルナールを新指揮官に招聘した。
そのチュニジアについて、長友佑都は警戒心を露わにした。
「正直、かなり不気味だし、嫌ですね。このタイミングで監督交代をされるのは、一番（嫌だ）。スカウティングもできないし、どういうメンバーで来るかもわからない」
39歳のSBは「前から来るのか、それとも引いてくるのか、全くわからない状況なので。これが一番難しい」と続けた。
ルナール新監督がどんな手を打ってくるのか。初戦とは別のチームになっている可能性もある。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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20日の第２節では、チュニジアと対戦する。
その北アフリカの雄は、第１節でスウェーデンに１−５で敗れ、サブリ・ラムシ監督を解任。16日にエルベ・ルナールを新指揮官に招聘した。
そのチュニジアについて、長友佑都は警戒心を露わにした。
「正直、かなり不気味だし、嫌ですね。このタイミングで監督交代をされるのは、一番（嫌だ）。スカウティングもできないし、どういうメンバーで来るかもわからない」
39歳のSBは「前から来るのか、それとも引いてくるのか、全くわからない状況なので。これが一番難しい」と続けた。
ルナール新監督がどんな手を打ってくるのか。初戦とは別のチームになっている可能性もある。
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