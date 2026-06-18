【W杯2026】森保一監督、息子たちに贈られた「世界一のハンカチ」持って大会へ 親子ショットに反響「監督がお父さんの顔に」「いい家族すぎる」「最高のプレゼント」
「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」で日本代表監督を務める森保一氏（57）が14日、息子たちが活動するサッカー系YouTuberグループ・LISEM（リゼム）の公式YouTubeチャンネルに初登場。大会へと出発する森保監督に対し、息子たちが感謝と激励の意を込めて特注の「世界一のタオル」をサプライズで贈呈する感動的な一幕が公開された。
【動画】「監督がお父さんの顔に」「最高のプレゼント」息子たちから“世界一のハンカチ”を受け取る森保一監督 ※24分10秒頃〜
◆涙もろい一面も、息子視点で贈り物は「ハンカチ」に決定
リゼムは、長男・森保翔平（しょうへい）、次男・森保圭悟（けーご）、三男・森保陸（りく）、ほかメンバーで構成されるサッカー系YouTuberグループ。高度なサッカーの実力と、無類の仲の良さを強みに活動しており、YouTubeのチャンネル登録者数は32万人を突破している（2026年6月17日時点）。
今回のサプライズは、前回のカタール大会時に十分な送り出しができなかったという息子たちが中心となって計画。けーごは「今回のワールドカップは、ちょっと集大成的な部分もあるじゃん。8年目ですからね」と話し、世界一を目指す父に力添えをしたいという思いからエールを込めたプレゼントを贈るという企画の主旨を説明した。
何を贈るか議論を重ねた結果、息子視点で涙もろい一面を持つという森保監督が常に身に付けられ、試合中にも活用できるハンカチ（フェイスタオル）を贈ることに決定した。
◆デザイン＆作り方にこだわり“世界一”を体現
ハンカチは、元ハンドボール日本代表主将で、現在は実業家やインフルエンサーとしても活躍する土井レミイ杏利氏（レミたん）らが全面的に協力して作られた。
「小さい頃とかは『七転び八起き』とか教えられて」と、デザインには森保監督が息子たちに幼少期から説き続けてきた「七転八起」の精神を反映。精巧な刺繍で監督本人の似顔絵が施されており、8回目に立ち上がってワールドカップのトロフィーを掲げる姿が描かれている。
また、「世界一を目指す」という視点から、素材や作り方もスペシャルな仕様に。
繊維の細さが世界最高水準とされる「160番」の超極細糸を使用して“世界一の肌触り”を追求し、土井氏「これは世界的に見てもどこにも調べる限りない。自称にはなっちゃうけど、世界一のタオル」と話した。
◆「監督がお父さんの顔になってる」「最強に素敵」“親子の絆”にファン感動
ハンカチが完成し、大会への出発直前の対面シーンでは、息子たちから「世界一を獲ってほしいということで、 世界一のタオル、ハカチを。ちょっと、よく涙ぐんでるから（笑）」という言葉とともに森保監督にプレゼントを手渡した。
箱を開けた森保監督は、自身の似顔絵と「七転び八起き」のメッセージを見て「うわ、すごっ！」「いいね、七転び八起き」と驚嘆。お守り代わりに「アメリカにこれ、持っていくよ」と約束し、「貴重なものを僕に贈っていただきありがとうございます」「勇気をもらいました」とガッツポーズを見せた。
この動画に対し、コメント欄には「最強に素敵なタオルですね！」「いい企画!!監督がお父さんの顔になってる」「森保監督のパパ姿見れて新鮮！」「いい親子だなぁ」「最高のプレゼント」「いい家族すぎる 代表では見れない感じが出てるし、息子達にはやっぱお父さん全開で接してて良すぎる絵面」「このタオルで優勝の涙を拭いてほしい」「より一層応援がんばります」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【動画】「監督がお父さんの顔に」「最高のプレゼント」息子たちから“世界一のハンカチ”を受け取る森保一監督 ※24分10秒頃〜
◆涙もろい一面も、息子視点で贈り物は「ハンカチ」に決定
今回のサプライズは、前回のカタール大会時に十分な送り出しができなかったという息子たちが中心となって計画。けーごは「今回のワールドカップは、ちょっと集大成的な部分もあるじゃん。8年目ですからね」と話し、世界一を目指す父に力添えをしたいという思いからエールを込めたプレゼントを贈るという企画の主旨を説明した。
何を贈るか議論を重ねた結果、息子視点で涙もろい一面を持つという森保監督が常に身に付けられ、試合中にも活用できるハンカチ（フェイスタオル）を贈ることに決定した。
◆デザイン＆作り方にこだわり“世界一”を体現
ハンカチは、元ハンドボール日本代表主将で、現在は実業家やインフルエンサーとしても活躍する土井レミイ杏利氏（レミたん）らが全面的に協力して作られた。
「小さい頃とかは『七転び八起き』とか教えられて」と、デザインには森保監督が息子たちに幼少期から説き続けてきた「七転八起」の精神を反映。精巧な刺繍で監督本人の似顔絵が施されており、8回目に立ち上がってワールドカップのトロフィーを掲げる姿が描かれている。
また、「世界一を目指す」という視点から、素材や作り方もスペシャルな仕様に。
繊維の細さが世界最高水準とされる「160番」の超極細糸を使用して“世界一の肌触り”を追求し、土井氏「これは世界的に見てもどこにも調べる限りない。自称にはなっちゃうけど、世界一のタオル」と話した。
◆「監督がお父さんの顔になってる」「最強に素敵」“親子の絆”にファン感動
ハンカチが完成し、大会への出発直前の対面シーンでは、息子たちから「世界一を獲ってほしいということで、 世界一のタオル、ハカチを。ちょっと、よく涙ぐんでるから（笑）」という言葉とともに森保監督にプレゼントを手渡した。
箱を開けた森保監督は、自身の似顔絵と「七転び八起き」のメッセージを見て「うわ、すごっ！」「いいね、七転び八起き」と驚嘆。お守り代わりに「アメリカにこれ、持っていくよ」と約束し、「貴重なものを僕に贈っていただきありがとうございます」「勇気をもらいました」とガッツポーズを見せた。
この動画に対し、コメント欄には「最強に素敵なタオルですね！」「いい企画!!監督がお父さんの顔になってる」「森保監督のパパ姿見れて新鮮！」「いい親子だなぁ」「最高のプレゼント」「いい家族すぎる 代表では見れない感じが出てるし、息子達にはやっぱお父さん全開で接してて良すぎる絵面」「このタオルで優勝の涙を拭いてほしい」「より一層応援がんばります」などと、さまざまな反響が寄せられている。