歌手の森高千里さんが、自身のインスタグラムを更新。

埼玉でコンサートを行ったことを明かしました。



【写真を見る】【 森高千里 】 「約半年ぶりのツアー」「今回は濃厚森高をお届けしていきますよ〜」 ファンに呼び掛け 「濃い夏を一緒に楽しみましょう！」





森高千里さんは「2026 森高千里 エスプレッソ SUMMER tour 6月14日 埼玉 サンシティ越谷市民ホール 大ホール 終了しました！」と、報告。

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続けて「約半年ぶりのツアー、待っててくださってありがとうございます。」と、記しました。



そして「皆さんのワクワクやドキドキがこちらにも伝わってきて ツアー初日で緊張しましたが、楽しくパフォーマンスすることができました！」と、綴りました。







森高千里さんは「曲によって皆さんの反応がおもしろかったですよ。今日は朝から暑かったですが、会場はそれ以上に熱く盛り上がって夏を感じましたー！」と、投稿。

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続けて「ツアータイトルにもある『エスプレッソ』には『濃い』という意味があるので、今回は濃厚森高をお届けしていきますよ〜。」と、記しました。







そして「あっという間に通り過ぎる濃い夏を一緒に楽しみましょう！」「次は 6月19日 愛知 COMTEC PORTBASE です！」と、ファンに向けて呼びかけています。









【担当：芸能情報ステーション】